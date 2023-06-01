Тариф у розмірі 2,64 грн за кВт-год діятиме до 31 грудня, а далі може бути переглянутий.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про підвищення тарифу на електричну енергію для населення з 1 червня.

Відповідна інформація розміщена на сайті уряду. Відповідно до документу, нова єдина ціна на електричну енергію у розмірі 2,64 грн за кВт-год діятиме із 1 червня до 31 грудня 2023 грудня. Це означає, що наприкінці року уряд знову може підвищити тариф.

Також постанова не скасовує пільговий нічний тариф, який складає 0,5 (тобто 1,32 грн за кВт-год) від денного і діє з 23 години до 7 години ранку.

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Новий тариф на електрику

23 травня НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для більшості обленерго, це рішення стало основою для перегляду тарифів для населення.

31 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії, де купує енергоресурс український бізнес.

Кабінет міністрів на своєму засіданні підвищив з 1 червня тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год. До цього в Україні діяв тариф 1,44 грн за споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн за споживання більше цього обсягу.

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що таким чином платіжка за електрику збільшиться у середньому на 250 гривень. За його словами причина зростання вартості світла єдина - це обстріли нашої енергосистеми минулої зими та необхідність готуватись до нового опалювального сезону.

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