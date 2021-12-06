За рік блакитне паливо подорожчало в 4 рази.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2021 року у порівнянні з жовтнем, зросла на 6,5% і склала 730,65 дол. або 19,2 тис. грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки з посиланням на дані Державної митної служби.

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При цьому за рік блакитне паливо подорожчало в 4 рази. У листопаді 2020 року його ціна була на рівні 182,5 дол. за тис. куб. м.

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 листопада 2021 року, яка становить 19261,64 грн, або 730,65 дол. за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Ціна газу в Європі:

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

29 жовтня спотові ціни на газ в Європі опустилися на третину - до 800 дол. за куб. м, а 8 листопада знову досягли тисячі доларів за куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

15 листопада 2021 року спотові ціни на газ у Європі відновили зростання, піднявшись до 81 євро за МВт-год після значного зниження.

23 листопада 2021 року спотові ціни на газ в Європі протягом доби зросли на 9%, переступивши психологічну позначку, і досягли 1051 доларів за тисячу кубів.

Автор: Ганна Бредіхіна