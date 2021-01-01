Сьогодні в Україні припиняє дію пільговий тариф на електроенергію в 90 копійок за кВт-год. Тепер всі українці сплачуватимуть світло за фіксованою ціною 1,68 гривні за кВт-год на весь обсяг споживання.
Читайте такожМаксимальна ціна газу для українців у січні зросте більш ніж на 20%Відповідне рішення про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів Про покладання спецзобов'язань у процесі функціонування ринку електроенергії прийняв Уряд на засіданні 28 грудня.
При цьому уряд зберіг на попередньому рівні розмір оплати при диференційованому в часі обліку споживання.
За двозонними тарифами ціна на електроенергію в нічні години (з 23:00 до 7:00) коштуватиме вполовину дешевше фіксованого тарифу – 0,84 гривні за кВт-год.
За тризонними тарифами оплата за спожиту в години максимального навантаження (з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) електроенергію складе 1,5 фіксованого тарифу – 2,52 гривні за кВт-год, в нічні години – 0,4 тарифу (0,67 гривні за кВт-год), а в інший час споживачі сплачують повний тариф.
Скільки платили українці
В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 гривня 68 копійок за кВт-год.
Водночас для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 гривні до 4 гривень за кВт-год.
Підвищення тарифу
- 19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.
- 26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.
- 5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.
- 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год.
Звіт Єврокомісії
- Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
- Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).
- У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).
- 18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.
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