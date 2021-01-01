Тепер всі українці сплачуватимуть за світло за фіксованою ціною 1,68 гривні за кВт-год на весь обсяг споживання.

Сьогодні в Україні припиняє дію пільговий тариф на електроенергію в 90 копійок за кВт-год. Тепер всі українці сплачуватимуть світло за фіксованою ціною 1,68 гривні за кВт-год на весь обсяг споживання.

Читайте такожМаксимальна ціна газу для українців у січні зросте більш ніж на 20%Відповідне рішення про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів Про покладання спецзобов'язань у процесі функціонування ринку електроенергії прийняв Уряд на засіданні 28 грудня.

При цьому уряд зберіг на попередньому рівні розмір оплати при диференційованому в часі обліку споживання.

За двозонними тарифами ціна на електроенергію в нічні години (з 23:00 до 7:00) коштуватиме вполовину дешевше фіксованого тарифу – 0,84 гривні за кВт-год.

За тризонними тарифами оплата за спожиту в години максимального навантаження (з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) електроенергію складе 1,5 фіксованого тарифу – 2,52 гривні за кВт-год, в нічні години – 0,4 тарифу (0,67 гривні за кВт-год), а в інший час споживачі сплачують повний тариф.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 гривня 68 копійок за кВт-год.

Водночас для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 гривні до 4 гривень за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

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Автор: Бредіхіна Ганна