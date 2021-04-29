Рада призначила Галущенка міністром енергетики

Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів.

Верховна Рада України призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. Відповідне рішення підтримали 305 народних обранців. Призначення Галущенка: що відомо Напередодні, 28 квітня, комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Галущенка на пост міністра енергетики.

Подання про призначення Германа Галущенка подав до Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Призначення міністра енергетики: що цьому передувало Раніше Верховна Рада двічі не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України. З кінця грудня Вітренко є виконуючим обов'язки міністра.

На засіданні фракції "Слуга народу" 22 квітня депутати заслухали Галущенка. У прес-службі партії повідомляли, що планується збір підписів депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі.

26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що розглянути кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики запропонував Офіс президента. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Юрій Годован

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