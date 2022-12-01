Таким чином депутати хочуть стимулювати виробництво в Україні власних електрогенераторних установок.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроекти, якими генератори та деяке енергетичне обладнання, необхідне для виробництва в Україні електрогенераторних установок, звільняються від податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита.

За відповідні законопроекти №8196 та №8197 проголосували 292 та 295 народних депутатів відповідно.

Відповідно до законопроекту №8196 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, звільняються від оподаткування податком на додану вартість товари, що надаються безоплатно, як допомога від донорів, та ввозяться на територію України енергетичними підприємствами.

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Крім того, пропонується запровадити фіскальні стимули для виробництва власних електрогенераторних установок на території України. Тож пропонується звільнити від ПДВ товари, що ввозяться на територію України компаніями, що виробляють електрогенераторні установки. До таких товарів пропонується віднести двигуни та генератори, статичні електричні перетворювачі, котушки індуктивності та дроселі як ключові невід’ємні компоненти електрогенераторних установок.

Відповідно до законопроекту №8197 ті ж самі категорії товарів звільняються від оподаткування ввізним митом.

Скасування мит на генератори в Україні

18 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кожна фізична особа в Україні може без сплати мит та податку на додану вартість завезти до країни електрогенератори, трансформатори, акумулятори та іншу апаратуру для енергетики.

8 листопада Кабінет міністрів звільнив від сплати податку на додану вартість та ввізного мита іноземні товари, які важливі для проходження опалювального сезону.