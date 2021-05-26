Лана Зеркаль йде з "Нафтогазу"

Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019).

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль написала заяву про звільнення із займаної посади. Про це Зеркаль повідомила НВ. Читайте такожТоп-менеджер "Нафтогазу" залишив компанію "Трудова книжка вже у мене на руках", - сказала Зеркаль. Про причину прийнятого рішення Зеркаль не повідомила. Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019). Кадрові перестановки в "Нафтогазі" 28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання Загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

30 квітня члени наглядової ради НАК зібралися на позачергове засідання. Всі члени ради "Нафтогазу", які були присутні на позачерговому засіданні, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

5 травня члени правління "Нафтогазу України" закликали уряд врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася згідно із законом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від уряду залишитися на рік. За цей час буде проведено прозорий і публічний відбір кандидатів до наглядової ради, а вже після цього - конкурс на нового голову компанії.

12 травня 2021 року "Велика сімка" висловилася з приводу ситуації з "Нафтогазом".

19 травня 2021 року Кабмін продовжив повноваження чинної наглядової ради "Нафтогазу" ще на рік.

20 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський назвав причину звільнення Коболєва.

21 травня 2021 року з компанії пішов топ-менеджер Віллем Коппульс. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олена Коваленко

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