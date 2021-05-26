Зеркаль написала заяву про звільнення із займаної посади / фото УНІАН Володимир Гонтар
Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль написала заяву про звільнення із займаної посади.
Про це Зеркаль повідомила НВ.
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"Трудова книжка вже у мене на руках", - сказала Зеркаль.
Про причину прийнятого рішення Зеркаль не повідомила.
Раніше Зеркаль обіймала посаду заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019).
Кадрові перестановки в "Нафтогазі"
- 28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.
- Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.
- За результатами засідання Загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.
- 30 квітня члени наглядової ради НАК зібралися на позачергове засідання. Всі члени ради "Нафтогазу", які були присутні на позачерговому засіданні, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.
- 5 травня члени правління "Нафтогазу України" закликали уряд врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася згідно із законом.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від уряду залишитися на рік. За цей час буде проведено прозорий і публічний відбір кандидатів до наглядової ради, а вже після цього - конкурс на нового голову компанії.
- 12 травня 2021 року "Велика сімка" висловилася з приводу ситуації з "Нафтогазом".
- 19 травня 2021 року Кабмін продовжив повноваження чинної наглядової ради "Нафтогазу" ще на рік.
- 20 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський назвав причину звільнення Коболєва.
21 травня 2021 року з компанії пішов топ-менеджер Віллем Коппульс.
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