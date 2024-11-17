Це заходи у відповідь на ракетну атаку російських окупантів. Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури.

Вранці 17 листопада Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Під ударов опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє ДТЕК, у низці областей буде запроваджено екстрені відключення електроенергії через російські удари:

"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла".

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Крім того, про часткове зникнення електропостачання раніше повідомляв мер Одеси Геннадій Труханов. Це сталося внаслідок ракетних ударів по місту.

Оновлено в 7:50. РФ атакує об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні, повідомили в Міненерго

За словами міністра Германа Галущенка, оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Ракетний удар 17 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 листопада Росія здійснила масований ракетний удар по території України. За даними моніторингових каналів, одночасно у повітряному просторі нашої країни перебувало 45 ракет.

У мережі повідомляли, що вибухи було чутно в Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака триває.

За даними моніторів, Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури. Вибухи прогриміли у Вінниці та на Хмельниччині. У низці областей працює ППО. Є загроза для кількох міст.

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