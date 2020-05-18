Штраф за лічильник. Чи існує зброя проти газового рекету

У селі Бабичи на Львівщині газовики вирішили зробити гарну справу – замінити старий газовий лічильник на новий. Ну, хто ж відмовиться від такої пропозиції? Особливо, якщо старому лічильнику вже хтозна, скільки років. Тож працівники газової служби швидко зробили свою роботу. Склали акт. А вже потім господар, пан Ігор, дізнався, що «добрі» газовики в тому акті написали…

Виявилось, що, за даними газовиків, господар старої хати з лічильником 1997 року випуску, хати, у якій ніхто не живе, крав газ!

«І прийшло з Червонограда 16,5 тисяч штрафу», - жаліється чоловік.

Він у розпачі, бо розуміє: якщо не сплатиш штраф, газ взагалі відріжуть.

«А до суду йти, теж треба платити гроші. І я не знаю, як то вирішувати. Я не буду платити ні копійки. Я тут нічого не крав!», - каже він.

Водночас працівникам радехівського райгазу сподобалося творити добрі справи у Бабичах. І вони завітали до ще однієї місцевої мешканки, аби замінити її старий прилад. Вона розповідає, як працівники райгазу зняли лічильник, запакували його в пакет і поїхали. І – яке невезіння – цей пристрій теж виявився несправним!

«Вони мені сказали: «Ми лічильник зняли, і там є заводське пошкодження. Ви не переживайте, таке є багатьох. Нічого страшного нема. Ви тут підпишіть». І я підписала», - розповідає жінка.

А потім їй прийшов рахунок. За роботу.

«Оплатити потрібно 1 000 гривень за те, що вони оглядали лічильник. За послугу. Ми то заплатили», - каже господарка будинку.

А потім прийшов інший рахунок - за результат цієї роботи – нібито пошкодження, яке газовики знайшли.

«Нарахували вони 9700 гривень», - обурюється жінка.

Львівський адвокат Артем Пащук вже приблизно знає алгоритм, за яким львівські газовики шукають людей, яким потім роблять «добрі справи»: «Шукають більш-менш малограмотних, приходять додому, і з надуманих причин пробують зняти лічильник. Пізніше повідомляють, що ними проведено експертизу. Або є якійсь брак. Або технічне втручання. І ви повинні заплатити «енну» суму штрафу».

Єдиний вихід, який бачить жертва - подати до суду. Але… За словами правозахисника Богдана Ребешка, якщо пенсіонеру звертатися до професійного адвоката, це коштуватиме 5-10 тис гривень. Тобто людина у пастці – що так попадаєш на гроші, що так. Але пан Богдан вже врятував від шалених штрафів облгазу десятьох мешканців львівської області.

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«Були штрафні санкції на 80 000, на 50 000, на 23 000, - розповідає він. – Думаю, таких справ на рік може бути кілька тисяч. Може й кілька десятків тисяч. Тож це можуть бути і мільйони, і десятки мільйонів гривень. Це – шахрайські дії».

Та це лише верхівка айсбергу. Багато таких «штрафів» закриваються готівкою.

«Людині нічого не залишається, окрім того, щоб заплатити. Або домовитися про скасування штрафу на половину, на третину», - розповідає Богдан Ребешко.

Правозахисник допомагає жертвам шахрайських дій облгазу безкоштовно. Це його хобі – ставити на місце знахабнілих чиновників. Він не йде до суду, але його рецепт – безпрограшний. Він допоміг скасувати штрафи всім, хто до нього звертався. Порядок дій такий:

«Найперше, споживач повинен написати заяву в облгаз, щоб облгаз надав інформацію, коли була остання дата повірки цього лічильника», - розповідає правозахисник.

Кожне газове підприємство має реєстр газових лічильників і записи щодо їх останньої перевірки. Декотрі лічильники газовики повинні ретельно перевіряти - раз на 5 років, або раз на 8, залежить від типу лічильника. І навіть більше…

«Згідно з правилами газопостачання, газопостачальні організації зобов’язані кожні 6 місяців приходити і оглядати стан лічильника. І про це мають бути записи», - пояснює Богдан Ребешко.

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Власники облгазів дуже люблять заробляти гроші. І дуже не люблять їх витрачати. Отже, ніхто ці регулярні перевірки не робить. Споживач отримує дату останньої перевірки лічильника, і, скоріш за все, лічильник не був перевірений у належний строк.

«Далі споживач пише скаргу на неправомірні дії працівників облгазу, які неправомірним і шахрайським способом наклали так звані штрафні санкції. І якщо облгаз пише відписку, тоді вже треба звертатися в НКРЕКП», - пояснює подальші дії правозахисник.

Національна комісія з регулювання енергетики як раз і регулює відносини споживача та постачальника послуг. І там добре знають всі закони і правила, які порушують облгази, накладаючи штрафи. Тож там точно скасовують незаконні нарахування. Ось так все просто.

До речі, саме так скасувала штраф Станіслава Лаптута. У відповідному рішенні НКРЕКП сказано: «У зв’язку з недотриманням «АТ Львівгаз» процедури проведення періодичної повірки, експертизи лічильника газу… відсутні підстави для здійснення донарахувань необлікованих об’ємів природного газу».

Написати листа у НКРЕ жінці допоміг її онук. Але скільки їх, таких людей літнього віку, з пенсією у півтори тисячі, яким нікому дати пораду? Яких шахраї з облгазу дурять пропозицією безкоштовної заміни лічильника, а потім виманюють останні копійки?

Та навіть якщо з вашим лічильником все гаразд, газовики мають інші варіанти, як розвести вас на гроші.

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Наприклад, у Наталії Твердохліб демонтували прилад, коли вдома була лише її 80-річна мати. На заміну поставили свій.

«За місяць мені телефонують, що наш лічильник по строку вже непридатний для експлуатації. Мовляв, ми вам залишаємо наш. А через два роки приїжджають з червоноградської служби. Знімають цій лічильник, забирають, а за три дні приходить повідомлення: «Є втручання. Просимо з’явитися на комісію». 6,5 тисяч гривень мені наклали штраф. Я уже два місяці по півтори тисячі заплатила. Але ж вони можуть знову! Я не знаю, що вони там наробили!», - каже жінка.

«Гроші» разом зі своїми героями їдуть до Радехова, у районну газову контору. Її голова довго вислуховує претензії споживачів. Але потім, як ні в чому не бувало, відсилає нас у головну контору. Каже, що треба вчасно звертатися у Львівоблгаз.

Тож ми їдемо туди. Однак співробітники тут зараз працюють віддалено. А на телефонні дзвінки на мобільні телефони не відповідають.

Відтак «Гроші» надсилають офіційний запит у Львівоблгаз щодо причин нарахування штрафів нашим героям. Також ми віддаємо інформацію по них людині, яка точно знає, як поводитися зі знахабнілим монополістом – правозахисникові Богдану Ребешку.

Втім, такі шахрайські схеми зовсім не винахід львівських газовиків. У програму «Гроші» регулярно пишуть люди зі всіх куточків України, тож це загальна проблема. І скільки б не було таких активістів, як Богдан, спинити газовий рекет без уваги центральної влади, на жаль, не вдасться. Тож ми офіційно звертаємося до НКРЕКП та Кабміну з приводу викладених фактів. І чекаємо не просто відповіді-відписки, а розв’язання питання.

Олександр Іваницький