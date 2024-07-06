За словами Сергія Куюна, ніяких "екстремальних сценаріїв" з цінами не буде.

"Екстремальних сценаріїв" щодо коливань цін на пальне в Україні цієї осені не буде. Такий прогноз в ефірі телемарафону дав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, згідно з ухваленим нещодавно Верховною Радою податок на бензин зростає на 1,5 гривні, на дизельне пальне – на 2 гривні, на скраплений газ – близько 5 гривень за 1 літр. Втім, це не надто відіб'ється на ціні на АЗС.

"Скажу так, що по бензину-дизелю 1,5-2 гривні – це такі буденні коливання, які споживачі навіть не помічають. Наприклад, ціна у березні-травні цього року зросла на 5 гривень за літр, і я б не сказав, що був якийсь ажіотаж. Ціна зросла через те, що подорожчала нафта. Тому ніяких екстремальних сценаріїв не буде. Тобто те, що там пишуть і повідомляють про 75-80 гривень за літр – це абсолютні маніпуляції з метою просто зірвати цей проект уряду", - зазначив аналітик. Відео дня

Водночас він вважає, що вартість скрапленого газу істотно підвищиться, втім, це не вплине на його продажі.

"По скрапленому газу більший підйом, але все одно розрахунки показують, що він збереже свою привабливість, тобто він буде значно дешевше бензину і його використання буде і надалі дуже вигідним для автомобілістів", - резюмував Куюн.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

У Верховній Раді наблизили підвищення акцизів на пальне. Закон має набути чинності з 1 вересня. Понад 220 депутатів підтримали за основу не урядовий законопроект, а альтернативний.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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