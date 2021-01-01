Тепер ціна блакитного палива для українців становитиме 7,22 гривні за кубометр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 3% побутових споживачів, підвищила на 14,06% ціну на газ для своїх клієнтів у січні у порівнянні з груднем, до 7,22 гривні за кубометр.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифу "місячний" становить 7,22 гривні/кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підвищення цін на газ в січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.

Що цьому передувало

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України".

За даними держкомпанії, "Нафтогаз" займає близько 3% обсягів поставок газу населенню.

У грудні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" залишила ціну на газ для населення на рівні листопада - 6,33 гривні за кубометр.

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Автор: Бредіхіна Ганна