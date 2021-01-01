Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 3% побутових споживачів, підвищила на 14,06% ціну на газ для своїх клієнтів у січні у порівнянні з груднем, до 7,22 гривні за кубометр.
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Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифу "місячний" становить 7,22 гривні/кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що підвищення цін на газ в січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.
Що цьому передувало
- З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України".
- За даними держкомпанії, "Нафтогаз" займає близько 3% обсягів поставок газу населенню.
- У грудні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" залишила ціну на газ для населення на рівні листопада - 6,33 гривні за кубометр.
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