За словами Олега Попенка, для ремонту інфраструктури потрібно піднімати тарифи на електроенергію.

Через обстріл росіянами енергетичної інфраструктури тариф на світло в Україні може зрости до 3,5 грн./кВт. Нині він становить 2,64 грн./кВт. Такий прогноз в ефірі Novyny.live дав голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

За його словами, великих проблем унаслідок атаки РФ Україна не зазнає, "але якщо ми не продумаємо далі захист наших газосховищ, то це може призвести до найсерйозніших проблем з газопостачанням по всій території України".

"Крім того, що ми зберігаємо газ, ми його використовуємо на зиму, ми закачуємо український газ в наші газосховища і потім його під час зими підтягуємо. Якщо далі обстріли нашої газотранспортної системи будуть продовжуватися, це може призвести до досить серйозних наслідків при проведенні вже наступного опалювального сезону", - сказав експерт.

Він також прогнозує підвищення тарифів на електропостачання для українських споживачів.

"Якщо і далі будуть такі проблеми (і гендиректор "Укргідроенерго" це підтвердив) - вони бачать, що для ремонту потрібно піднімати тарифи на електроенергію. Вони планують підняти в середньому десь до 3,5 грн", - резюмував Попенко.

Можливе підвищення тарифів на електроенергію

Міністр енергетики відповів, що буде з підвищенням тарифів на світло. За словами Германа Галущенка, зараз немає жодних рішень щодо перегляду тарифів. При цьому міністр підкреслив, що "кожен такий удар безумовно впливає на комерційну частину функціонування ринку".

Як сказав Галущенко, нині енергетики максимально швидко фокусуються на фіксуванні знищеної інфраструктури, в якому вона стані та яким чином це можна відновити.

22 березня РФ знову обстріляла українську критичну інфраструктуру - удари призвели до відключень електроенергії.

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