Споживачам рекомендують перевірити, який саме встановлено лічильник.

У платіжках за газ українцям збільшили суми через "температурні коефіцієнти".

Про це повідомляє консультаційний центр для населення "ГазПравда".

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Як повідомляє консультаційний центр, перший раз температурний коефіцієнт враховується в тарифі на розподіл газу. Другий раз - на цей же обсяг в оплаті за сам газ. Третій раз цей коефіцієнт нараховується автоматично самими газовими лічильниками, які мають термокомпенсацію або так зване "директивне приведення" до стандартних умов.

"Частина споживачів виявляють, що їм ці додаткові обсяги нарахувати тричі. І все це під виглядом "приведення до стандартних умов", – зазначили в консультаційному центрі.

Споживачам рекомендують перевірити, який саме встановлено лічильник. Якщо встановлено лічильник з термокомпенсацією або "директивним приведенням" до стандартних умов – споживач має право вимагати від облгазів компенсацію переплат.

Як зрозуміти, що у вас лічильник з термокомпенсацією

На лічильнику мають бути позначки "ТБ = 0°С" або "Тб = 15°С";

У типорозмірі має бути буква "Т"

Також необхідно повірити особистий кабінет користувача на сайті облгазу. Там має бути запис "лічильник з елементами температурної компенсації" або подібний. У цьому випадку користувач має право на отримання компенсації за переплату, пов'язану з термокомпенсацією.

Право на коригування дають наступні записи в особистому кабінеті:

"В опалювальному приміщенні на відстані не більше 0,5 м від входу газопроводу";

"В опалювальному приміщенні на відстані більше ніж 0,5 м і менше ніж 1,5 м від входу газопроводу";

"Поза приміщенням на відстані менше ніж 1 м від виходу газопроводу";

"Поза приміщенням на відстані понад 1 м від виходу газопроводу".

У цьому випадку користувач може звернутися в облгаз і отримати коригування обсягу споживання, а відповідно й у постачальника зменшення плати за газ.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом повинна прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

18 січня 2021 року Кабмін встановив з лютого граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

24 лютого 2021 року були оприлюднені березневі тарифи на газ для населення.

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Автор: Олена Коваленко