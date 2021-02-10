В січні 2021 року жителі столиці не отримали так звану «газову знижку» в платіжках.

Тарифи на тепло і гарячу воду для жителів Києва в січні 2021 року не зросли та залишилися на рівні попереднього опалювального сезону.

Про це на брифінгу сказав директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Читайте такожОпалення та гаряча вода по всій Україні не дорожчатимуть до кінця зими - Шмигаль

"Тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання в Києві залишаються незмінними з січня 2019 року. Відповідно, нарахування відбуваються за такими тарифами: за централізоване опалення - 1654,41 грн/Гкал, за гарячу воду - 97,89 грн/куб.м», - сказав він.

При цьому Лопатін зазначив, що в січні поточного року сума в платіжках буде вищою за рахунок скасування Кабінетом Міністрів так званої «газової знижки» в цьому опалювальному сезоні.

«У січні 2020 року сума оплати за централізоване опалення була зменшена за рахунок здешевлення природного газу на 18%. Цього року газ дорожчає, і, на жаль, така знижка не передбачена», - сказав він.

Також він додав, що в січні жителі столиці спожили на 10% більше тепла, ніж у грудні 2020 року, за рахунок зниження середньої температури повітря на 2 градуси.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також в січні ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб.м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит тарифів на газ та опалення у всіх областях України та роз'яснення на місцях щодо їх підвищення.

Наприкінці січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що буде підписано меморандум між місцевими органами влади та Урядом, згідно з яким до кінця нинішнього опалювального сезону не буде допущено зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

9 лютого 2021 року Шмигаль повідомив, що уряд досяг угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуться в цьому опалювальному сезоні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна