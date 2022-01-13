При цьому транспортування нафти на українські нафтопереробні заводи зросло на 15%.

Оператор нафтотранспортної системи державна компанія "Укртранснафта" в січні-грудні 2021 року скоротила обсяг нафти, що транспортується до країн Східної Європи на 3,2% у порівнянні з 2020 роком - до 12,7 млн тонн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відзначається, що при цьому "Укртранснафта" транспортувала на нафтопереробні заводи (НПЗ) України найбільший обсяг нафти за останні десять років — 3 млн тонн (на 15% більше в порівнянні з 2020 роком).

Таким чином, загальний обсяг транспортування нафти у 2021 році склав 15,7 млн тонн, що на 0,2% менше в порівнянні з 2020 роком.

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"Значне зростання транспортування нафти на українські НПЗ і збереження транспортування за маршрутом "МНТ "Південний" - Броди - Мозирський НПЗ" допомогли завантажити потужності української нафтотранспортної системи та утримати загальні обсяги транспортування на рівні попередніх років", — цитує прес-служба генерального директора компанії Миколи Гавриленка.

Транзит нафти:

Компанія "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис.кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис.КВт.

"Укртранснафта" у 2020 році збільшила обсяг нафти, що транспортується на 1,5% в порівнянні з 2019 роком - до 15,7 млн тонн.