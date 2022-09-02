Українські вчені засудили відстороненість і бездіяльність вчених ОІЯД щодо вторгнення російських військ в Україну.

Україна виходить зі складу членів Об'єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД).

Як повідомили у відділі преси та інформації Міністерства освіти та науки, сьогодні уряд ухвалив постанову "Про вихід зі складу членів Об'єднаного інституту ядерних досліджень".

"Українськими вченими засуджено відстороненість і бездіяльність вчених ОІЯД щодо трагічних подій в нашій країні, викликаних збройним вторгненням військ Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року, і ухвалено рішення про призупинення співпраці з ОІЯД", - йдеться в повідомленні.

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Об'єднаний Інститут ядерних досліджень:

Об'єднаний Інститут ядерних досліджень - міжнародна міжурядова науково-дослідна організація, розташована в місті Дубна Московської області РФ.

Її засновниками є 18 держав-членів. Основними напрямками теоретичних і експериментальних досліджень в ОІЯД є ядерна фізика, фізика елементарних частинок і дослідження конденсованого стану речовини.

8 березня 2022 року Рада Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) ухвалила рішення, що не братиме участі в нових програмах співпраці з Росією та її установами.

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