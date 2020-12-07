За 10 місяців 2020 року громадяни сплатили за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії 28,6 млрд грн, що становить 101,6%.

У січні-жовтні поточного року українці погасили 3 млрд грн боргів за опалення.

Про це повідомила заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, інформує прес-служба Мінрегіону.

Зазначається, що за 10 місяців 2020 року громадяни сплатили за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії 28,6 млрд грн, що становить 101,6%.

При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг.

"Звичайно, це не означає, що всі українці справно сплачують за спожиті послуги. Але це свідчить про те, що частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди. Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112,2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником", - пояснила Хоцянівська.

До суми 28,6 млрд грн входять сплачені кошти за теплопостачання, холодну та гарячу воду та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій.

Заступник міністра зауважила, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн.

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Крім того, заступник міністра спростувала інформацію щодо подорожчання комунальних послуг у цьому році на 57%.

"Твердження, що "комуналка" подорожчала на 57% не справедливі. Такий аналіз даних Держстату щодо нарахованих сум за житлово-комунальні послуги є некоректним, оскільки Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію. Натомість такий показник не враховувався у даних за 2019 рік. Відповідно, бази для порівняння є різними, саме тому можна побачити таку різницю у даних", - зазначила Хоцянівська.

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Автор: Вікторія Токарєва