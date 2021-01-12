Україну очікує чергова хвиля підвищення цін на газ.

Вартість природного газу на голландському хабі TTF за контрактом day-ahead (на день вперед) досягла позначки 21,3 Євро/МВт·год, що є рекордним показником за останні два роки.

Про це повідомляється на сайті Європейської енергетичної біржі (ЕЕХ).

З початку опалювального сезону в Україні ціни газ на європейських хабах зросли на 48% - з 4,4 до 21,3 Євро/МВт·год.Читайте такожПідвищення ціни на транспортування газу: опубліковано нові тарифи (таблиця)

Тільки за останній місяць вартість блакитного палива на хабі TTF зросла на 34% (з 15,93 до 21,3 Євро/МВт·год), а за перші п'ять днів цього року з 6 по 11 січня – на 21% (з 17,73 до 21,3 Євро/МВт·год).

Експерти газового ринку пояснюють стрибок цін на ресурс в ЄС з погіршенням погодних умов і відтоком поставок скрапленого природного газу (СПГ) на ринки країн Азії. Через похолодання Європа значно збільшила споживання газу. Вже в грудні відбір ресурсу з підземних сховищ в ЄС досяг максимальних значень.

Нагадаємо, в Україні при формуванні цін на газ використовується принцип імпортного паритету, що передбачає ціноутворення за формулою «ціна на європейських хабах плюс доставка до кордону». Зокрема, така формула використовується при розрахунку базисної ціни газу Оператором газотранспортної системи України, ціни природного газу для населення постачальником "останньої надії" ("Нафтогаз України"), і багатьох інших.

Використання імпортного паритету експерт енергетичного ринку Валентин Землянський пов'язує з непрозорою схемою продажу газу, що видобувається в Україні державними компаніями, зокрема "Укргазвидобуванням". "Укргазвидобування" видобуває понад 70% природного газу і знаходиться під контролем НАК «Нафтогаз України», але продаж видобутого компанією ресурсу відбувається непрозоро.

Експерти із Секретаріату Енергетичного Співтовариства в ЄС неодноразово підкреслювали обов'язковість прозорого продажу видобутого в Україні газу через біржу, що дозволить визначати справедливу ринкову ціну на газ.

Унаслідок прив'язки до імпортного паритету на українців у лютому, найімовірніше, очікує також черговий стрибок цін на газ, впевнений Валентин Землянський.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував змінити підхід до розрахунку ціни природного газу для населення і розраховувати її за формулою «Європейський хаб мінус доставка».

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Автор: УНІАН