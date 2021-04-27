Рішення прийматимуть покроково: спочатку вартість кВт*год може зрости з 1,68 до 2,2 грн.

Найближчим часом на українців очікує підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це в коментарі UBR заявив колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

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За словами екс-міністра, рішення прийматимуть покроково: спочатку вартість кВт*год може зрости з 1,68 до 2,2 грн.

Загалом же тариф планують збільшити до 3 грн. Крім того, приблизно на 10% зростуть тарифи на газ.

Як зазначив екс-міністр, уряд в черговий раз не наважився скасувати механізм, що передбачає компенсації для енергогенеруючих компаній - положення про спецзобов'язання (ПСЗ).

"Зараз планується продовжити дію ПСЗ ще на 2 місяці – розглядається такий проект рішення уряду. Це означає незмінні тарифи для населення, які сьогодні так само незмінні на підставі ПСЗ", - зазначає експерт.

Як зміняться тарифи на газ

За словами екс-міністра, сьогодні, коли встановлюється єдина ціна на весь рік (річний тариф), прогнозується, що вона може залишатися на поточному рівні або вирости на 10%.

Залежно від того, як складеться кон'юнктура європейського ринку, ситуація на газовому ринку України для промислових споживачів тощо, буде, відповідно, визначатися вартість газового ресурсу для ПСЗ, що йде на теплову енергію.

Що буде з тарифом на світло

"За розрахунками, ціна повинна бути більше ніж 3 грн за кВт*год. Однак її треба підтягувати до 2-2,2 грн за кВт*год, щоб споживач міг поетапно сприйняти такі збільшення", – спрогнозував екс-міністр.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Згідно з прогнозом Національного банку України влітку 2021 року вартість природного газу буде у два рази вище, ніж в аналогічний період минулого року.

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Автор: Олена Коваленко