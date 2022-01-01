Розмір ставок плати за нестандартне під'єднання потужності і лінійну частину приєднання змінився на 7,2%.

В Україні підвищилася вартість підключення до електричної мережі.

Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила на засіданні 22 грудня.

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По Україні розмір ставок плати за стандартне приєднання підвищився на 1%, а розмір ставок плати за нестандартне під'єднання потужності та лінійну частину приєднання зменшився на 7,2%.

Стандартним приєднанням вважається приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 м по прямій лінії та потужністю до 50 кВт включно.

Нестандартним вважається приєднання електроустановки до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що перевищує 300 м по прямій лінії, а потужність приєднання перевищує 50 кВт.

Підключення до електромереж:

Державна інспекція енергетичного нагляду України спростила розгляд скарг заявників у разі виникнення спірних питань щодо дії або бездіяльності операторів систем розподілу (ОСР) або оператора системи передачі (ОСП) електричної енергії щодо приєднання електричних установок замовника до електричних мереж.

22 жовтня 2020 року Нацкомісія спростила процедуру підключення до електромереж.