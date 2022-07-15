Зменшення роздрібних цін зумовлене профіцитом постачання автогазу в Україну та зменшенням гуртових цін на нього.

Середня ціна на автогаз за тиждень у мережах АЗС знизилася на 3,61 гривні – до 33,52 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО й WOG автогаз здешевшав на 2,99 і 3,00 гривні, до 33,00 і 33,98 грн/л. На 3,75 гривні знизилась ціна на продукт у мережі SOCAR (34,23 грн/л).

У мережі UPG продукт здешевшав на 3,6 гривні, до 32,90 грн/л, на станціях KLO - на 2,12 гривні, до 33,87 грн/л. Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" знизила ціну на 2,98 гривні, до 32,75 грн/л.

У межах 2-2,7 гривень ціна на автогаз впала у мережах "Авантаж 7", "Автотранс" та Prime, до 32,95, 33,78 та 35,00 грн/л відповідно.

На 2,5-4,6 гривні знизили ціни AMIC, Rodnik, BVS, "Катрал", Shell, Chipo, Mango та інші.

В "А-95" зазначили, що зменшення роздрібних цін зумовлене профіцитом постачання автогазу в Україну та зменшенням гуртових цін на нього.

Як відомо, за тиждень (з 8 по 15 липня) автогаз впав у ціні майже у два рази більше ніж за червень. За минулий місяць середня ціна на продукт знизилася на 2 гривні, а за цей тиждень - майже на 4 (3,61 грн).

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