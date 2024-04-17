Велике ядерне будівництво: "гігантоманія" чи необхідність

Росіяни продовжують тактику енергетичного терору. Ворог намагається залишити українців без світла. Це змушує Україну будувати сучасніші енергетичні об’єкти. Але, як зазначають експерти, не усі грандіозні починання приречені на успіх.

Для більшості українців четвер, 11 квітня, запам’ятався черговим нічним масованим обстрілом українських енергетичних об’єктів. Зокрема, внаслідок цієї атаки росіяни вщент зруйнували найпотужнішу електростанцію столичного регіону, що забезпечувала електроенергією Київську, Житомирську та Черкаську області - Трипільську ТЕС.

Із закінченням зими українці сподівалися, що блекаутів цього року вже вдалося уникнути, і ворог не повторюватиме торішнього енергетичного терору. Однак навесні росіяни знову стали бити по об'єктах енергетики, намагаючись залишити українців і наші промислові підприємства без електроенергії.

Судячи з останніх ракетних атак, ворог знову має намір занурити у темряву всю Україну. Тільки цього разу не взимку, як у 2022-2023 роках, а навесні та влітку.

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За інформацією від "Укренерго", на Харківщині продовжують діяти графіки відключень світла через масовані обстріли. Також встановлені ліміти споживання для промислових споживачів у Кривому Розі.

В "Укренерго" закликають усіх українців обмежити користування потужними енергоємними приладами в години пікового споживання з 19:00 до 21:00. Десь вже все це бачили, тож поточні події викликають стійке відчуття дежавю…

Жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей поки що не повною мірою відчують наслідки від руйнування Трипільської ТЕС - відключень електроенергії найближчим часом не передбачається. Але влітку все може змінитися.

Масштабні енергетичні плани

Україна вимушена шукати шляхи виходу з енергетичної кризи. Зокрема, шляхом зведення нових енергетичний об’єктів.

Символічно, що саме 11 квітня, у день, коли росіяни критично пошкодили Трипільську ТЕС, було оголошено про підготовку до будівництва на Хмельницькій атомній електростанції двох нових енергоблоків (п’ятого та шостого) за американською технологією АР1000 Westinghouse.

"Ці атомні блоки дають можливість балансувати (енергосистему – УНІАН). Це є особливою рисою саме американської технології АР1000. Сьогодні ворог б’є та знищує якраз балансуючі потужності в державі. Тому, якби ми умовно зараз мали блоки АР1000, ми могли би маневрувати в системі, відповідно виконуючи важливі функції для балансування", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час презентації нового масштабного інвестиційного проекту безпосередньо на ХАЕС.

Під балансуванням енергосистеми чиновник має на увазі процес постійного підтримання відповідності між сумарним споживанням і обсягом виробництва електричної енергії. Простіше кажучи, реактори АР1000 мають можливість за короткий проміжок часу змінювати свою потужність – від майже 0 у нічні години до 100 відсотків у години максимальної потреби.

Окрім міністра енергетики, головну участь у церемонії оголошення старту будівництва брали: виконуючий обов’язки голови правління "НАЕК" Енергоатом Петро Котін, посол США в Україні Бріджит Брінк, а також президент та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

Так, голова правління Енергоатому Петро Котін заявив, що нові енергоблоки будуть сучасними і безпечними. При цьому, ХАЕС-5 стане першопрохідником – це буде перший енергоблок у Європі, побудований за цією технологією.

"Це новий крок у напрямку до більш сучасної, безпечної та надійної енергетики. Це фактично реактор покоління ІІІ+. При тому, що інші реактори - покоління ІІІ (відмінність реакторів покоління ІІІ+ від ІІІ полягає у вищому рівні безпеки – УНІАН)", - сказав Котін.

Розповівши про всі переваги майбутніх енергоблоків та описавши свої далекосяжні плани, посадовці урочисто зробили перший крок до початку тривалого та дороговартісного будівництва – залили бетон у дренажний канал.

Підводні камені масштабної розбудови

Хмельницька атомна електростанція знаходиться у невеликому місті Нетішин. Саме містечко розташоване на заході України на кордоні Хмельницької, Рівненської та Тернопільської областей.

Загалом, станом на сьогодні, на ХАЕС працюють два реактори. В Енергоатомі мають на меті спершу завершити зведення енергоблоків ХАЕС-3 і ХАЕС-4, відповідне рішення про добудову яких Кабмін схвалив ще на початку квітня цього року. Після чого, в довгостроковій перспективі, планується добудувати два потужніші енергоблоки ХАЕС-5 і ХАЕС-6, проект яких був презентований саме 11 квітня.

За оцінками голови Енергоатому Петра Котіна, після завершення будівництва усіх чотирьох нових енергоблоків Хмельницька АЕС стане потужнішою за Запорізьку – на даний час найбільшу атомну станцію у Європі. На жаль, на сьогодні окуповану рашистами.

В Енергоатомі зазначають, що точні терміни будівництва залежатимуть від перебігу військових дій в Україні, однак, відповідно до розрахунків, в мирних умовах зведення одного блоку складає близько п’яти років, а його орієнтовна вартість - від 5 мільярдів доларів.

Втім, попри гарну презентацію та оптимістичні заяви можновладців, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що будівництво цих енергоблоків не зможе бути реалізованим у найближчу десятирічку.

"У мене немає сумнівів, що це будівництво не розпочнеться під час війни. Тому що встановлення будь-якого обладнання не має жодного сенсу, якщо немає можливості захиститися від ударів з повітря, - пояснює УНІАН експерт. - Якщо цей проект і вдасться реалізувати, то це буде 2032-2035 рік. І ми не знаємо, яку кількість споживачів можна буде забезпечити електроенергією. Тому що ми не знаємо, який буде обсяг споживання електричної енергії у споживача, наприклад, через десять років".

Є й інший важливий нюанс. За словами Генадія Рябцева, компанія Westinghouse, за технологією якої розпочалась підготовка проекту, має невелику історію успіху з реакторами відповідного класу. Він відмічає, що компанія починала будувати їх ще у 2008 році, але досі жоден з них не ввели у повному обсязі в експлуатацію.

"Я до цього проекту ставлюся негативно, тому що він недостатньо пропрацьований. І підписувати угоду з компанією, яка не має позитивного "бекграунду" у побудові реакторів... У них постійно були збої у США, коли вони там будували реактори. В Китаї були проблеми", - додає скептицизму експерт.

За чий рахунок бенкет

Наступне важливе питання – скільки ж коштуватиме такий масштабний проект, і чиїм коштом він буде реалізований.

"Щодо того, скільки це буде коштувати – це якраз наступний крок, який ми збираємося обговорювати і планувати нашу подальшу співпрацю", - туманно відповів президент та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман та додав, що їхня вартість нижча у порівнянні з енергоблоками, побудованими за попередніми технологіями.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, у свою чергу, відмічає, що гадки не має, хто буде фінансувати велике ядерне будівництво, оскільки ні у держави, ні в Енергоатома таких грошей немає.

У січні 2024 року, коли можновладці вперше натякнули про можливість повторного під час повномасштабної війни підняття тарифів на електроенергію для населення, вони обґрунтовували це рішення необхідністю дофінансування будівництва масштабних енергетичних проектів – двох енергоблоків Хмельницької АЕС та Канівської ГАЕС. Але ще тоді експерти дуже скептично поставилися до таких заяв.

"За рахунок збільшення для українців тарифу на електроенергію це побудувати неможливо. Це дуже великі суми. Я не можу точно сказати вартість, але це мільярди доларів", - сказав Рябцев.

На захист цієї ідеї все ж пояснимо, що підняття тарифів, звісно, не профінансує будівництво великих енергетичних потужностей як таке. Але більший тариф дає змогу переконати потенційного інвестора чи кредитора у тому, що кошти, які будуть надані чи позичені Україні для реалізації таких великих проектів, рано чи пізно – через 10 або 15 років – все ж "відіб’ються". Приблизно так колись було з проектами по сонячній чи вітровій енергетиці у нашій державі.

…З того часу можливе підняття тарифів отримало нову аргументацію – для відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських обстрілів. А відповідь на питання, за чий же рахунок, зрештою, будуть профінансовані такі масштабні енергетичні об’єкти, стала ще більш розмитою. Бо тариф-то підняти можуть, а грошей на нові реактори все одно ніхто не дасть.

Міні-ТЕЦ та відмова від "гігантоманії"

Дійсно, будуватись ці енергоблоки будуть ще не скоро (і навіть достеменно невідомо, чи будуть вони взагалі добудовані), а нова генерація потрібна Україні вже зараз.

На думку Геннадія Рябцева, починати будувати реактори ІІІ покоління зараз в Україні недоречно. Значно доцільніше було б зведення в Україні малих реакторів модульного типу.

"Альтернативою під час російських обстрілів по українській енергетиці може бути розосереджена децентралізована генерація. Замість одного блоку на 600 мегават варто встановити десять малих енергостанцій по 60 мегават", - вважає Рябцев.

У свою чергу, Міністерство інфраструктури зазначило, що вже було закуплено 91 "міні-ТЕЦ", що виробляють одночасно електроенергію й тепло для 32 міст України.

"Запуск в роботу всіх установок, потужністю від 50 кВт до 1500 кВт, забезпечить стабільне теплопостачання для понад 1 мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько 1000 соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії", - зазначають у Мінінфраструктури.

Як пояснює Геннадій Рябцев, з використанням розосереджених установок українська енергосистема буде менш вразливою для російських атак, водночас, подібно до розпіарених чиновниками нових енергоблоків, вони також виконуватимуть роль маневрування та балансування енергосистеми у години пікового навантаження.

"Потрібно відмовлятися від гігантоманії і займатися децентралізацією, особливо зараз. Тому що коштують такі установки набагато менше, ніж великі. І вони цілком по кишені всім органам місцевого самоврядування", - підкреслює експерт.

Тож, яку насправді мету переслідували українські чиновники під час презентації масштабного проекту розбудови Хмельницької АЕС?

Зважаючи на велику кількість підводних каменів та космічну вартість проекту, у найближчій перспективі він реалізований не буде. Бо, банально, не вистачить коштів, адже є й більш пріоритетні витрати. Та й до самої технології, гучно розхваленої українськими можновладцями, виявляється, є питання.

З іншого боку, логіка у "ядерної гігантоманії" все ж є, хоч вона і не одразу очевидна. По-перше, політики все ще мають надію, що Росія не наважиться атакувати діючі атомні реактори, навіть якщо війна затягнеться надовго: тому що, згідно з принципами міжнародної політики, це прирівнюється до ядерної війни. А по-друге, українські можновладці, судячи з усього, намагаються мислити стратегічно, беручи до уваги невідворотність євроінтеграції України у далекому майбутньому і обов’язковий для усього Євросоюзу "зелений перехід" - тобто повну відмову від теплової генерації. У рамках якої "міні-ТЕЦ" доведеться через якийсь час, умовно кажучи, викинути на смітник.

…Росія продовжує активно нищити нашу енергетику. І окрім очевидно негативних наслідків для нашої енергосистеми, є й маленька частка позитиву: кожна нова ворожа атака стимулює Україну переходити на сучасніші та ефективніші технології. Оскільки старі енергооб'єкти будувалися за давніми радянськими нормами, а нові - будуть зводитися за більш технологічними та екологічними стандартами.

Дмитро Петровський, Надія Бурбела