В енергосистемі України працюють всі 9 атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній території.
Про це повідомляється у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".
"17 грудня 2022 року станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі 9 атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. На жаль, наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень в результаті вчорашніх обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Ще шість енергоблоків окупованої ЗАЕС, як зазначили в компанії, зупинені, окупанти блокують їх включення.
"Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України", - поінформували в "Енергоатомі".
Війна в Україні: ситуація з енергетикою
Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.
На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.
23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.