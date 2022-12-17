Ще шість енергоблоків окупованої ЗАЕС зупинені.

В енергосистемі України працюють всі 9 атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній території.

Про це повідомляється у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

"17 грудня 2022 року станом на 18:00 в енергосистемі працюють всі 9 атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. На жаль, наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень в результаті вчорашніх обстрілів", - йдеться у повідомленні.

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Ще шість енергоблоків окупованої ЗАЕС, як зазначили в компанії, зупинені, окупанти блокують їх включення.

"Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України", - поінформували в "Енергоатомі".

Війна в Україні: ситуація з енергетикою

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

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