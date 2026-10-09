Мешканці Києва та семи областей без світла: в Міненерго пояснили причини відключень

На додачу до цього діють аварійні та стабілізаційні відключення.

Через посилення атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України частина споживачів у столицы та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській і Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Крім того, аварійні відключення діють в частині районів Києва та столичного регіону через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі. Графіки погодинних відключень споживачів діють у низці регіонів України, так само як і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В пріоритеті цілей у ворога – енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами, що обмежує здатність забезпечувати світлом кінцевих споживачів.

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"Оперативний ремонт на об’єктах ускладнений фактично постійними російськими обстрілами. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", – зазначає Некрасов.

Вчора, 8 жовтня, внаслідок атаки ворога на енергетичний об’єкт на Сумщині загинув один енергетик, а ще троє отримали поранення.

Відключення світла в Україні – головні новини

Відключення світла для населення в Україні не пов’язані з браком чи ураженням генеруючих потужностей, пояснюють експерти. Навпаки, відбувається експорт електроенергії за кордон. До українського споживача вона не може надійти через розбиті лінії передач.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук зазначає, що якщо російським окупантам вдасться поділити Україну на енергоострови, зокрема Київський енергоострів та інші, то такі системи проіснують не більше тижня. Наразі жодних підстав для цього немає, додає він.

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