Ситуація у вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що Україні критично не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання. Він сподівається, що сьогодні ввечері екстрених відключень не застосовуватимуть, і українці зможуть пройти черговий пік в графіках відключення. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ситуація у вночі та зранку четверга, 16 травня, виявилася складнішою, ніж розраховували.

Коваленко також пояснив, що вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися.

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"Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання. Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", – зазначив гендиректор.

Варто зазначити, що YASNO обслуговує побутових споживачів у Києві та в Дніпропетровській області.

Ситуація з відключенням електроенергії

16 травня експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив, що станом на середину травня в Україні існує проблема з виробництвом електроенергії. За його словами, з пошкоджених 5500 МВт зможуть відновити трохи менше половини.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в свою чергу пояснив, що імпорт електроенергії не здатен наразі повністю покрити потреби України, але може значно пом’якшити ситуацію.

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