Синхронізація Об'єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік.

Європейський парламент повністю підтримав інтеграцію України в європейську континентальну енергетичну мережу (ENTSO-E).

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Про це повідомляє прес-служба держкомпанії "Укренерго", посилаючись на резолюцію Європарламенту щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна - ЄС, прийняту 11 лютого.

Відзначається, що також Європарламент закликав Україну завершити реформу електроенергетичного ринку і підвищити рівень відповідності галузевого законодавства вимогам ЄС. Насамперед через посилення незалежності оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

За інформацією прес-служби, Синхронізація Об'єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік.

"Українська сторона виконала більшу частину технологічних кроків, необхідних для синхронізації. Зокрема, у 2019-2020 роках було проведено випробування систем збудження на енергоблоках ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та АЕС. Дані, отримані в результаті цих випробувань, будуть використані для проведення додаткових досліджень, передбачених каталогом заходів Угоди про умови майбутньої синхронізації", - сказано в повідомленні.

Також на основі даних буде побудована загальна математична модель синхронної роботи української та європейської енергосистем. Успішність такого моделювання є однією з ключових передумов для тестування ОЕС України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі. Проведення такого тесту заплановано у 2022 році.

Згідно з повідомленням, ще однією ключовою умовою для інтеграції української енергосистеми в європейську мережу є сертифікація "Укренерго" як незалежного системного оператора за моделлю ISO (Independent System Operator). Рішення щодо сертифікації повинна прийняти НКРЕКП, після чого Секретаріат Енергетичної Спільноти надасть свої висновки про відповідність цього рішення Третьому енергопакету ЄС.

В "Укренерго" зазначили, що для цього Верховній Раді необхідно якомога швидше прийняти законопроект №3364-1, який створює можливість для сертифікації НЕК "Укренерго" за моделлю ISO. Нещодавно парламентський Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував прийняти цей документ у першому читанні.

Що цьому передувало

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

За словами прем'єр-міністра України Денис Шмигаля, завдяки інтеграції Об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться стабільність і безпека енергопостачання в Центрально-Східній Європі.

За даними оператора Об'єднаної енергосистеми України-держкомпанії "Укренерго", Україна у 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

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Автор: Бредіхіна Ганна