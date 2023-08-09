Зима близько: чи пройде вона у темряві й без газу

Перспективи погодинного постачання газу та затяжних блекаутів у прийдешню зиму не на жарт лякають українців. І це не дивно, адже росіяни зруйнували половину енергетичних потужностей України. А отже, загрозу не варто недооцінювати.

Українців неабияк налякали заяви представників влади та прогнози деяких експертів, що зимовий сезон, до якого залишилось трохи більше трьох місяців, буде складнішим за попередній.

"Куди ж ще гірше?" - подумаєте ви. Адже й попередня зима була дуже важкою: росіяни випустили по основним енергетичним об’єктам України понад 1200 ракет і дронів, і майже чверть з них влучила в ціль. Внаслідок цього були пошкоджені майже всі теплові електростанції, удару зазнали гідроелектростанції та половина магістральних мереж. Під ворожою окупацією опинилась найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС і кілька теплових електростанцій.

Це призвело до дефіциту електроенергії, регулярних відключень світла, а інколи - навіть тепла і води в усіх містах України.

"Очевидно, що Росія восени та взимку знову спробує зруйнувати нашу енергосистему, щоб позбавити українців світла та тепла, деморалізувати наше суспільство та викликати нову хвилю вимушеної еміграції", - вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Проте, Україна давно і активно готується до таких дій окупантів.

Підготовка краща, резерви слабші

Енергетики готуються до найгірших сценаріїв і вживають заходів, щоб прийдешня зима не обернулась для українців на справжнє жахіття. Варто нагадати, що у сучасній історії жодна країна не мала досвіду збереження електро- і газопостачання під час масованих ракетних атак. Тоді як нашій державі це прекрасно вдається: українські енергетики викликають захоплення у своїх західних колег.

Наразі продовжується ремонт та відновлення пошкоджених об’єктів, інженери знаходять унікальні способи фізичного захисту енергетики, щоб мінімізувати наслідки потенційно можливого влучання ракети чи дрона. За словами керівника Об’єднаного оператора енергомережі "Укренерго" Володимира Кудрицького, після атак загарбників компанія вже відновила роботу 85 відсотків своїх пошкоджених систем. Але способи захисту критичних об’єктів є таємницею, яку ворогу не потрібно знати.

"На сто відсотків відновити той обсяг руйнувань, якого зазначала енергосистема - неможливо просто фізично. Масштаб руйнувань – від третини до половини об’єктів енергосистеми. Неможливо відновити все за ті вісім місяців, які минули", - сказав Кудрицький.

Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський шокував українців зовсім іншими підрахунками темпів ремонтування енергетичного устаткування. За його словами, обсяг виконаних ремонтів на об’єктах теплової генерації становить лише 1,6% від завданих російськими ударами пошкоджень. А компанія "Укренерго" відновила свої мережі тільки на сім відсотків.

Втім, досі незрозуміло, як саме Нацкомісія рахувала темпи відновлення, і чому вони настільки сильно відрізняються від даних енергетиків.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський розповів УНІАН, що ремонти відбуваються не так швидко, як хотілося б, зокрема, через те, що іноземні виробники енергетичного обладнання не очікували на такий обсяг замовлень від України та не були до нього готовими. Через це поставки запчастин затримуються.

Раніше устаткування для енергосистеми виробляли українські підприємства, зокрема "Запоріжтрансформатор" - у минулому один з найбільших виробників енергообладнання в Європі. В листопаді минулого року його націоналізували, завод досі проходить процедуру банкрутства, і за цей час держава не вжила заходів, щоб реанімувати підприємство та відновити на ньому виробництво необхідних комплектуючих.

Чи буде апокаліпсис

Деякі фахівці вважають, що цього року українська енергомережа має значно менший запас потужності, ніж минулого року, а тому швидко ремонтувати та замінювати вибиті російськими атаками електростанції та мережі може бути складніше.

"В зимовий період у нас буде катастрофічно не вистачати генеруючих потужностей, ремонт ліній енергопередач також не буде завершено, тому перебої з постачанням електроенергії цієї зими будуть значно тривалішими, ніж попередньої", - сказав експерт Хмелевський.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припустив, що відключення електроенергії можуть тривати навіть по десять годин на добу.

"Якщо ми раніше бачили графіки чотири на чотири, шість на шість, то, я думаю, тут (наступної зими – УНІАН) графіки можуть бути такі, що, наприклад, десять годин не буде електроенергії, а п’ять годин буде електроенергія", – сказав він.

Проте, такі песимістичні погляди розділяють не усі. Зокрема експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що умови зими 2023-2024 років будуть подібними до минулорічних.

"Які ще довші вимкнення світла можуть бути? У нас вже були вимкнення і по 10 годин на добу. Ні, я не думаю, що вимкнення будуть ще довшими. Так, стартові умови є гіршими, тому що наявна нестача потужностей, але і споживання менше за минулорічне, - сказав він журналісту УНІАН, нагадавши, що наразі за кордоном перебуває 6 мільйонів українців. - Так, баланс в енергосистемі достатньо хиткий. Але немає ніяких підстав казати, що сезон буде гіршим за попередній. Так, проблеми будуть, аварійні вимкнення будуть. Але, як і минулого року, повного блекауту Росії досягти не вдасться".

Оптимізму додає те, що, по-перше, цього року під час енергетичної скрути Україна матиме змогу імпортувати в чотири рази більші обсяги електроенергії з європейських країн, ніж торік - до двох гігават. Зважаючи, що загальний баланс споживання електрики в Україні складає близько 11-13 гігават, ці додаткові 15 відсотків можуть стати дуже корисними.

Крім того, спеціалісти сходяться на думці, що з минулої зими українська протиповітряна оборона стала значно потужнішою, а отже і наслідки ворожих атак ракетами та дронами для енергетичних об’єктів будуть не такими руйнівними.

"Якщо ми порівняємо ситуацію в жовтні минулого року і зараз, то ситуація (із захищеністю українського неба – УНІАН) значно покращилась, і це дає нам можливість відновлювати енергооб’єкти швидше, ніж ворог може їх руйнувати", - запевнив керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Газ по годинам відміняється

Ще один привід понервувати при думці про прийдешні зимові потрясіння – це можливі перебої із газопостачанням. Адже, якщо вже і газ по годинам даватимуть, то навіть важко уявити, як ми обігріватиме свої домівки половина українців. Особливим викликом це може стати для мешканців приватних будинків, які минулої зими опинилися у кращих умовах за рахунок газового опалення та можливості встановити генератор у власному дворі.

Економіст Олександр Хмелевський каже: 14,5 мільярдів кубометрів блакитного палива, які уряд планує накопичити у сховищах, може бути недостатньо для проходження холодного сезону. Також ми залежимо від фактору продовження транзиту російського газу по українським трубам - а від наших агресивних сусідів, як відомо, можна чекати найгіршої підлянки.

"В разі суттєвого скорочення чи зупинки російського транзиту, Україна може зіштовхнутися з дефіцитом газу. Тоді дійсно можуть почати обмежувати постачання газу споживачам. Якщо газовий транзит збережеться принаймні в нинішніх обсягах, то є шанс пережити зиму без відключень газу", - пояснив він.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев і тут заспокоює українців. За його словами, наші газовики давно знали, що Росія здатна у будь який момент зупинити транзит блакитного палива навіть попри діючий контракт. Саме тому "Оператор газотранспортної системи" за останні п’ять років переорієнтував компресорні станції на забезпечення українських споживачів газом з Європи. Крім того, нинішні обсяги транзиту - 30 мільярдів кубометрів на рік - не такі великі, щоб впливати на тиск у газорозподільчих мережах, які йдуть до споживачів. Для порівняння, ще десять років тому "Газпром" прокачував по українським трубам в Європу половину свого видобутку - 100 мільярдів кубометрів на рік.

"Я не думаю, що навіть повне припинення транзиту якось відобразиться на постачанні газу українським споживачам. Внутрішні мережі майже зовсім не залежать від транзитних обсягів", - пояснив він.

Станом на зараз українські сховища вже заповнені на понад 11 мільярдів кубометрів газу з запланованих чотирнадцяти з половиною. На думку Рябцева, через війну споживання блакитного палива в Україні настільки знизилось, що навіть наявного зараз об’єму газу має вистачити для проходження зими.

"Немає кому споживати цей газ. Навіть, якщо не встигнуть докачати до планового показника – нам вистачить того, що є в сховищах, плюс буде видобуток власного газу", - додав він.

А отже, думки щодо того, якою буде ця зима, розділилися. У будь-якому випадку, краще готуватися до песимістичного сценарію, аби у випадку непередбачуваних обставин складнощі не застали нас зненацька.

Одесі не позаздриш

Минулий опалювальний сезон став повчальним уроком для місцевої влади та громад. Деякі "ждуни" на місцях тільки скаржились на наявні проблеми, очікуючи на рятівні рішення згори, а допоки їх не надходило, місцеве населення сиділо у темряві і холоді. Водночас, заповзятливіші керівники міст та селищ змогли забезпечити автономне енергопостачання, як мінімум, для критичної інфраструктури – лікарень, пожежних частин та інших важливих об’єктів.

Окрім цього, за цей час запустили багато малих енергетичних установок: мова не лише про дизельні генератори, але і різноманітні міні-станції на альтернативних видах палива, а також когенераційні установки, які виробляють одночасно теплову і електричну енергію.

Експерти вважають, що в прийдешню зиму проблеми з генерацією електроенергії виникнуть на прифронтових територіях: в Запорізькій, Херсонській, частково – Миколаївській та Дніпропетровській, Харківській, Донецькій областях та на Луганщині. А також, як не дивно, на Одещині.

"На Одещині багато що залежить від стабільного функціонування повітряної лінії електропередач, яка йде через Придністров’я. Якщо з нею щось відбуватиметься, то Одещині буде непереливки", - каже експерт.

Ще до повномасштабної війни в цьому регіоні спостерігались проблеми з енергопостачанням в пікові години. Більша частина енергетичного обладнання давно застаріла (Одеська ТЕЦ, наприклад, працює вже 70 років) і часто виходить із ладу через аварії. До того ж, там дуже обмежена кількість об’єктів генерації.

Для вирішення цих проблем органи місцевого самоврядування і громади мають проявляти ініціативу, аби ширше використовувати наявні джерела енергії і забезпечувати автономність енергопостачання.

Війна сприятиме ще більшому розосередженню і децентралізації об’єктів енергетики, і це нормальний процес. Цим шляхом планомірно крокувала і Європа. Україна ж, на жаль, у цей час гальмувала та покладалася виключно на великі генеруючі станції, збудовані ще в далекі радянські часи. Однак, хоч і з запізненням, нам належить наздоганяти розвинений західний світ – шкода лише, що поштовхом для цього стають такі трагічні події.

Відставити паніку

Готуватися до прийдешньої зими, якою б вона не була, необхідно – і робити це треба надшвидкими темпами. Однак, маніпулювати суспільною думкою голосними заявами про те, що ми всі змерзнемо і помремо, все ж не варто.

"Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів. Готуємося до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, щоб уникнути найгірших. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", - заспокоює українців прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його даними, станом на сьогодні Україна вже відремонтувала п’ять атомних блоків потужністю 4,4 гігават, ще чотири (на 3,4 гігавати) – перебувають у ремонті. Крім того, держава вже полагодила 62% теплоелектростанцій та 70 відсотків теплоелектроцентралей, що забезпечують громадян теплом. Також відремонтовано майже 70 процентів потужностей гідроелектростанцій.

Втім, якщо пригадати, як незавдовго до повномасштабного вторгнення Шмигать переконував журналістів, що західні перестороги щодо майбутнього повномасштабного вторгнення Росії – лише "гра на відвищення ставок", і очікувати біди не варто, - довіра до його статистики слабне.

Як би там не було, досі ніхто достеменно не знає, як ми будемо зимувати, а тому жоден з окреслених сценаріїв виключати не варто. Але, при цьому, потрібно мати на увазі, що зайва паніка лише грає на руку ворогу, а також - особливо підприємливим українцям, які вміють використати наші страхи на свою користь. Так, на тлі новин про майбутній апокаліпсис мережі магазинів миттєво підвищили ціни павербенків, зарядних станцій, ліхтариків і всього іншого, чим можна буде рятуватись у "темні і холодні часи", - на 20-50 відсотків.

Ганна Бредіхіна