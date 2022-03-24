Компанія Apple на підтримку санкцій проти Росії заборонила в Apple Pay додавати нові російські картки "Мир" і розраховуватися вже доданими картками.
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"У Apple Pay вже не можна додати нові карти "Мир" та розрахуватися з доданих раніше карток. Дякуємо компанії Apple, що дотримуєтеся принципів",- йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Apple припинив продаж техніки в Росії і обмежив доступ до Apple Pay.
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