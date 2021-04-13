Банки вже почали списувати борги українців автоматично на вимогу державних і приватних виконавців.

До системи автоматичного арешту рахунків громадян-боржників приєдналося вже 7 банків.

Про це повідомляє Опендатабот.

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В організації повідомляють, що банки вже почали списувати борги українців автоматично на вимогу державних і приватних виконавців.

Зараз це уповноважені робити 7 банків: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Універсал Банк"(зокрема, "Монобанк"), "ОКСІ банк", "Банк Восток", "Індустріалбанк" і "ПроКредит Банк".

Під автосписання потраплять українці, занесені до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 млн боргів. "Це борги перед комунальними установами, штрафи за порушення ПДР або несплату аліментів", - додали в Опендатабот.

Крім 7 банків, які вже приєдналися, 44 фінустанови підключені до тестового середовища, а ще 11 банків знаходяться на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування.

Тобто незабаром до системи автоматизованого арешту будуть приєднані 62 українських банки з 73-х.

Що цьому передувало

Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників - такий арешт загрожує всім боржникам, включаючи неплатників аліментів.

Арешт рахунків може бути накладений за борги зі сплати тіла кредиту або відсотків по ньому, за борги зі сплати аліментів, або несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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Автор: Олена Коваленко