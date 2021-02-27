Позитивно він висловився про інвестування в акції. За його словами, «володіння акціями — це гра з позитивною сумою».

Один з найбагатших людей у світі, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опублікував послання акціонерам, яке він пише щорічно з 1965-го. У листі бізнесмен розповів про виручені $11 млрд від продажу компанією частини акцій Apple, виступив проти покупки облігацій і закликав вкладати в акції.

Читайте такожМільярдер Уоррен Баффет назвавши біткойн "щурячою отрутою у квадраті"На початку листа Баффет коментує фінансові показники Berkshire Hathaway: в 2020 році компанія заробила $42,5 млрд. У цю суму входять $21,9 млрд операційного прибутку, $4,9 млрд доходу від приросту капіталу і $26,7 млрд нереалізованого приросту капіталу в належних компанії акціях. Мільярдер також поскаржився на $11 млрд збитку, отриманого «від списання вартості декількох дочірніх і підконтрольних підприємств».

Далі Баффет розмірковує про те, що Berkshire Hathaway часто називають конгломератом, що є «негативним терміном», застосовуваним до холдингів, які володіють «мішаниною з не пов'язаних між собою підприємств». За словами бізнесмена, це лише частково правдиво. Він зазначає, що вони разом з віце-президентом компанії Чарлі Мангером хочуть, щоб у групи підприємств, кяі належать Berkshire Hathaway, були «хороші економічні характеристики і хороший менеджмент».

Після цього бізнесмен торкається теми інвестицій - на його думку, «для облігацій зараз не місце». Він розповів, що прибутковість 10-річних облігацій Мінфіну США за 20 років впала на 94%: з 15,8% в 1981 році до 0,93% в 2020-му. «Інвесторів з фіксованим доходом у всьому світі — будь то пенсійні фонди, страхові компанії чи пенсіонери — чекає безрадісне майбутнє»,— переконаний Баффет, передає kommersant.

Більш позитивно він висловився про інвестування в акції. За його словами, «володіння акціями — це гра з позитивною сумою». «Терпляча і розважлива мавпа, яка зібрала портфель (акцій.— ред.) за допомогою метання 50 дротиків в мішень, на якій перераховані компанії з S&P 500, з часом отримає дивіденди і приріст капіталу»,— вважає Баффет.

Наприкінці листа він повідомив про заплановані на 1 травня річні збори акціонерів Berkshire Hathaway. Вони вперше відбудеться в Лос-Анджелесі, тоді як до цього захід проводили в Небрасці, де знаходиться штаб-квартира компанії.

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Автор: УНІАН