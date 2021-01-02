Біткоїн б'є рекорди / фото УНІАН
Для біткоїна початок 2021 року ознаменувався черговим рекордом – днем 2 січня курс головної криптовалюти світу стосовно долара подолав рубіж в 31 тисячу за одну одиницю.
Читайте такожПід Новий Рік біткоїн вперше перевищив $29 тисячПро це пише Itc з посиланням на дані сайту CoinDesk, що відстежує вартість криптовалют на різних біржах.
Зазначається, що до 16:00 вартість біткоїну досягла нового піку в 31 312, 62 доларів.
Ціна біткоїну б'є рекорди з 15 грудня 2020 року, коли курс піднявся вище 20 тисяч доларів, оновивши попередній історичний максимум, зафіксований у 2017 році.
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