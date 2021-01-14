При цьому капіталізація біткойну знову перевищила 700 мільярдів доларів.

Вартість головної криптовалюти - біткойна - знову зросла, перетнувши позначку у 38 тисяч доларів.

Читайте такожЕксперт назвав найвигіднішу валюту для заощадженьПро це повідомляє "Українська правда" з посиланням на портал CoinDesk.

"Станом на 8:29 14 січня (за Києвом) вартість біткойна становила 38 098,92 долара, а станом на 12:59 (за Києвом) - 38 304,72 долара", - йдеться у повідомленні.

При цьому капіталізація знову перевищила 700 мільярдів доларів - наразі вона сягнула 715,3 мільярда доларів.

Зазначається, що курс біткойна почав активно зростати після того, Палата представників США вдруге оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Що цьому передувало:

Британський регулятор фінансового ринку (FCA) та ЄЦБ після різкого зростання біткойна заявили про необхідність суворішого контролю ринку криптовалют, наголосивши на його сильній волатильності, а також на пов'язаній з ним кримінальній активності.

Forbes опублікував топ-6 інвесторів у біткойни, які найбільше заробили на різкому зростанні криптовалюти наприкінці 2020 року - рейтинг очолили брати Уінклвосси, чиї криптовалютні активи оцінили по 1,4 мільярда доларів.

Раніше вартість біткойна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після зростання на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткойна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).

Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долари, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткойна може сягнути 146 тисяч доларів.

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Автор: УНІАН