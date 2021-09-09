Компанія планує запустити потужності з виробництва електроінструментів.

Один з провідних світових постачальників технологій і послуг – німецька компанія Bosch – має намір відкрити новий завод в Україні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки за результатами зустрічі міністра Олексія Любченко з президентом групи Bosch в Україні, Росії, Республіці Білорусь, Центральній Азії, Монголії і на Кавказі Штеффаном Хоффманном.

Як зазначено в повідомленні, представники Bosch цікавилися інвестиційним кліматом, та перспективами для бізнесу в країні.

"Україна для нас – цікавий та важливий регіон для інвестування. Маємо серйозні наміри організувати тут потужності з виробництва електроінструменту. Наразі у процесі дослідження локація для виробництва, аналіз близькості ринків збуту, кваліфікованої робочої сили та організаційні питання", – зазначив Хоффманн.

Читайте такожЗеленський скасував вільну економічну зону "Крим"Зі свого боку, міністр Любченко засвідчив готовність уряду співпрацювати з бізнесом та сприяти у розвитку проектів.

"У нас повністю готовий законодавчий пакет для підтримки стратегічних інвесторів, так звані "інвестняні". Умови – інвестиції понад 20 млн євро, створення більше 80 робочих місць, зарплата, вища за середню у регіоні. Натомість ми пропонуємо дуже привабливі умови – податкові пільги, митні преференції при ввезенні обладнання та багато іншого", – повідомив Любченко.

Також він зазначив, що днями Верховна Рада підтримала проект закону про індустріальні парки, яким також передбачені численні стимули для інвесторів.

На українському ринку група компаній Bosch представлена ​​з 1993 року і є найбільшим постачальником рішень для автомобільної промисловості і вторинного ринку запчастин, а також промислової і побутової техніки.

Діяльність Bosch ведеться по чотирьом бізнес-напрямках: рішення для мобільності, промислові технології, товари народного споживання, будівельні технології та енергетика. До групи компаній Bosch входять Robert Bosch GmbH і більше 440 дочірніх підприємств і регіональних компаній приблизно в 60 країнах. Разом з партнерами в сфері продажів і обслуговування компанія Bosch представлена ​​майже в 150 країнах.

Автор: Ганна Нагорна