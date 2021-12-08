Аналітик прогнозує, що найближчим часом гривня буде перебувати в діапазоні 27,2-27,4 грн/дол.

Ослаблення курсу гривні стримує ряд факторів, зокрема, оптимізм на світових фінансових майданчиках і майбутнє рішення Національного банку стосовно облікової ставки.

Про це повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому агентству УНІАН.

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За його словами, гривня на відкритті ринку в середу, 8 грудня, зміцнилася до позначок 27,23 грн/дол., і сьогодні валютний ринок перетравлює результати переговорів президентів США і РФ.

"Хоча офіційні заяви були дипломатично спокійними та сторони мають намір вирішувати спірні моменти шляхом переговорів, перші враження такі, що сторони лише висловили свої жорсткі позиції особисто один одному, уточнивши додаткові деталі та намітивши можливість продовження обговорення. А, значить, на даному етапі прогресу в переговорах особливого немає. Попри це, вранці в середу і гривня, і російський рубль зміцнюються, позитивно реагуючи на перші підсумки зустрічі", - сказав експерт.

Шевчишин зазначив, що судити про реальні результати зустрічі ринки будуть щодо подальших новин і дій сторін. Зокрема, за новими заявами, руху військових сил і техніки на кордонах, а також ситуації на Донбасі (кількості обстрілів, доступу ОБСЄ).

"Втім, підтримкою позитиву ринків також служить і оптимізм на світових фінансових майданчиках, які повернулися до рівнів кінця листопада через зниження побоювань перед новим штамом "Омікрон". Це торкнулося і ринку ОВДП України: портфель нерезидентів 7 грудня несподівано виріс на 1,2 млрд грн", - сказав аналітик.

Ще одним фактором, що стримує ослаблення гривні, експерт назвав майбутнє засідання НБУ і рішення по обліковій ставці, яке намічене на 9 грудня. Зараз ринок закладає підвищення ставки на 0,25 - 0,5 процентного пункту через девальваційні очікування, які стримують активність.

Шевчишин прогнозує, що найближчим часом гривня залишиться волатильною в діапазоні 27,2-27,4 грн/дол., але майбутнє засідання НБУ буде стримувати коливання.

Курс на 8 грудня:

Національний банк України на середу, 8 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій