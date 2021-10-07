За словами глави уряду, Україна має дуже плідний діалог як з МВФ, так і з Європейським Союзом.

Україна сьогодні-завтра має завершити підготовку Меморандуму про продовження програми співпраці з МВФ.

Про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

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"Буквально сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з Міжнародним валютним фондом з підготовки Меморандуму про продовження нашої Програми. Ми маємо дуже інтенсивний діалог зі Світовим банком і маємо дуже багато проектів і перспективи вже на наступний рік", - сказав він.

За словами глави уряду, Україна має дуже плідний діалог як з МВФ, так і з Європейським Союзом щодо отримання наступних траншів кредитів.

"Ми працюємо з МВФ, ми працюємо з Європейською комісією і маємо позитивний стейтмент про отримання макрофінансової допомоги буквально в найближчі тижні", - сказав він.

Місія МВФ в Україні: що необхідно знати

21 вересня місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу щодо перегляду програми stand-by в Україні.

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

9 вересня глава НБУ Кирило Шевченко повідомив, що за планом другий транш МВФ для України повинен становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

Автор: Дмитро Шварц