Верховна Рада України в ході засідання схвалила законопроект Про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту (№4100-д) в першому читанні проголосували 253 депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.
Законопроект має врегулювати питання, пов'язані з підготовкою проекту закону "Про державний бюджет України на 2021 рік".
Згідно з пояснювальною запискою до документа, запропоновані зміни передбачають, зокрема, надання Міністерству фінансів права на здійснення угод з державними деривативами, включаючи їхній обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про державний бюджет України, з метою зменшення очікуваної пікового навантаження на держбюджет.
Також зміни передбачають визначення державних гарантій на портфельній основі і впровадження механізму можливості надання таких гарантій в забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань портфеля кредитів.
Крім того, зміни передбачають проведення операцій залучення Казначейством коштів єдиного казначейського рахунку (ЄКР) для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету, а також введення автоматичного механізму повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів при використанні єдиного рахунка платника податку.
Що цьому передувало
- 14 вересня Кабінет Міністрів затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП.
- Доходи держбюджету - 2021 передбачені в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати - 1 трильйон 350 мільярдів гривень.
- При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.
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