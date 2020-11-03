Платформа враховує особливості онлайн-бізнесу та пропонує декілька типів інтеграції.

На український ринок вийшла платформа онлайн-платежів CASCAD — комплексне рішення для B2B-сегменту.

CASCAD вирізняється високою адаптивністю до різних галузей та масштабів бізнесу, допомагаючи ефективно керувати трафіком платежів зі збереженням високого рівня конверсії.

Сьогодні CASCAD об’єднує понад 80 постачальників платіжних послуг, серед яких банки-еквайри, платіжні агрегатори, електронні гаманці. Це забезпечує доступ як до класичних карткових платежів Visa/Mastercard, так і до популярних альтернативних способів оплати: Apple Pay, Google Pay, Masterpass, Privat24, Visa Direct тощо. Smart-маршрутизація з каскадингом, а також технології токенізації та повторних оплат забезпечують високу конверсію платежів.

Безпека платежів забезпечується протоколом 3D Secure 2.0. Також CASCAD допомагає ефективно виявляти та блокувати небажаний трафік завдяки внутрішньому антифрод-рішенню. Персональні дані користувачів на платформі захищені стандартами Загального регламенту з захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR).

Платформа враховує особливості онлайн-бізнесу та пропонує декілька типів інтеграції: host-to-host (пряма інтеграція для еквайрингу платіжних карт) або платіжний віджет (checkout з обранням способу платежу, iFrame, pop-up, CSS-кастомізація, OneClick тощо). Продуманий UX/UI дизайн забезпечує комфортну роботу з аналітикою, статусами транзакцій і правами доступу.

Водночас, підключення до CASCAD максимально швидке, адже узгодження умов та інтеграція відбуваються паралельно. На всіх етапах співпраці — від знайомства з продуктом до щоденної техпідтримки — клієнтів супроводжує персональний акаунт-менеджер. Партнерський підхід до бізнесу клієнтів, гнучкість та глибока експертиза у платіжній галузі — головні цінності команди CASCAD, спеціалістів із більш ніж 10-річним досвідом роботи на ринку України.

Підключитися чи дізнатися більше про можливості платформи можна на офіційному сайті CASCAD.

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Автор: УНІАН