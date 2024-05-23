В Україні ПДВ може зрости на кілька відсотків, з'ясували журналісти.

Військовий збір в Україні можуть підвищити до 5%.

Джерело УНІАН в парламенті розповіло, про яке саме підвищення розміру податку на додану вартість та військового збору може йтися. На запитання, чи дійсно Міністерство фінансів працює над законопроектом про підвищення розміру ПДВ та військового збору, і про які відсотки може йтися, співрозмовник УНІАН зауважив, що це дійсно так.

"Я думаю, що ближче - це 5%, ніж 1,5%. Це військовий збір. І так, це буде розповсюджуватися, радше за все, на ФОП. І там інші, окрім ПДВ, заходи. Який буде фінальний текст, ми побачимо після червня, після перегляду програми МВФ", - сказало джерело.

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Також на запитання, чи може йтися про підвищення ПДВ на 2-3%, співрозмовник зауважив: "Ні. Там багато опцій. Одна з них звучить про це. Але жодна з цих позицій не є остаточною".

За словами джерела, такий крок необхідний через те, що країні не вистачає близько 400-500 мільярдів гривень для фінансування військових потреб, які фінансуються коштом податків.

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Раніше УНІАН із власних джерел дізнався, що через нестачу внутрішніх фінансових ресурсів на потреби оборони в уряді обговорюють можливе підвищення податкових ставок, зокрема, військового збору та ПДВ.

"Є декілька варіантів, немає ще остаточних рішень. Триває процес розрахунків, зокрема, економічного ефекту. Але так, перегляд військового збору та ставки ПДВ є на столі і обговорюється як один з можливих варіантів мобілізації внутрішніх ресурсів на фінансування військових видатків", - повідомило джерело.

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