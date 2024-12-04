Для мінімізації втручання регулятора необхідно виконати дві умови.

Економіка України зіткнулася з величезним викликами після повномасштабного вторгнення Росії. Національний банк контролює ситуацію на валютному ринку, щоб уникнути різких стрибків.

"До повномасштабного вторгнення Національний банк мінімально втручався в роботу валютного ринку. Операції здебільшого стосувалися або купівлі заздалегідь визначеного невеликого обсягу валюти для поступового накопичення міжнародних резервів, або проводилися для згладжування волатильності, але в значно менших обсягах, ніж зараз", - нагадав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, щоб мінімізувати втручання регулятора, то насамперед потрібно скоротити структурний дефіцит валюти в приватному секторі та надлишок валюти в державному секторі.

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"Поки що про це зарано говорити, адже навіть за нашим прогнозом, попри очікуване суттєве звуження дефіциту бюджету 2026 року, він все одно залишатиметься значним - понад 10% ВВП. Також припускаємо, що обсяги підтримки з боку міжнародних партнерів будуть високими", - підсумував Ніколайчук.

Гнучкий курс в Україні

До повномасштабного вторгнення в Україні був режим плаваючого курсоутворення. 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував обмінний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/дол., згодом, у липні 2022 року, послабив курс до 36,57 грн/дол.

З 3 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий курс. Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення.

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