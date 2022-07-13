Останній тиждень в Україні спостерігається падіння гривні щодо американської валюти.

В Україні останніми днями спостерігається зріст курсу долара.

Це пов'язано з тим, що найбільші банки України перейшли на своїх картках на ринковий курс. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розказав економіст Сергій Фурса, передає ТСН.

"Чому стався стрибок курсу з 35 до 37 грн. за долар. Минулого тижня найбільший банк ПриватБанк і Монобанк перейшли на своїх картках на ринковий курс. До цього, коли усі банки перейшли, вони тримали курс ближче до офіційного курсу - фіксованого, який 29 грн. за долар. Чому вони відмовилися від цього? Бо картковий туризм, схеми, де з картками їхали за кордон, знімали й прокручували цю історію", - пояснив економіст.

Він зазначив, що таким чином, після підняття курсу цими двома банками, долару стало дорожче потрапляти на чорний ринок і курс виріс.

"Скоріш за все на чорному ринку були схеми, які побудовані саме на картковому туризмі. Це дозволяло долару потрапляти на чорний ринок. Коли вони підняли цей курс, то дорожче стало долару потрапляти на чорний ринок і власне ми побачили цей стрибок", - говорить Фурса.

Експерт наголосив, що бігти наразі міняти гривні не варто, оскільки, що буде далі з курсом важко передбачити.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 13 липня ослаб на 60 копійок - до 37,80 грн/дол.

Щодо євро гривня ослабла на 35 копійок - до 37,85 грн/євро.

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