Чорна кава за ціною червоної ікри

З початку року ціни на каву в Україні та світі зросли на 50 відсотків, і, схоже, не збираються зупинятися. УНІАН розібрався, які фактори впливають на вартість улюблених зерен, та що робити українцям, які звикли пити каву щодня.

Мільярди людей по всьому світу і мільйони українців обожнюють каву і п’ють її щодня, нерідко - по кілька порцій. І ця пристрасть протягом останніх десятиліть лише зростає.

Люди люблять каву за її різноманітність. Вона може бути гіркою і міцною, ніжною і карамельною, з нотками шоколаду, ванілі, фруктів або горіхів. Кожен може знайти свій унікальний смак, але вартість цього задоволення, на жаль, постійно зростає.

З початку року ціни на зерна кави на світових біржах зросли на понад 50 відсотків - до 2800 доларів за тону. Це збільшення відбувається на тлі різних економічних та природних факторів, що впливають на процеси вирощування, збору та доставки кавових зерен до споживачів по всьому світу.

На фоні зростання світових цін активно росте вартість кави і в українських магазинах та кав’ярнях. Потягом року вартість кавових зерен сорту арабіка виросла, в середньому, на третину - до рівня 300-1000 гривень за кілограм, в залежності від якості та походження товару. Ціна кави сорту робуста за цей час виросла, в середньому, на 20 відсотків, і тепер стартує від 500 гривень за кілограм.

"Я полюбляю кожен ранок починати зі склянки ароматної кави, купленої по дорозі на роботу. Це як ритуал, що запускає новий день. І ось, кава помітно подорожчала. Тепер кожен ранок я прохожу повз свою улюблену кав'ярню і відчуваю, що серце щемить, нагадуючи про необхідність економії", - поділився з кореспондентом УНІАН своїми почуттями киянин Петро.

Причини зростання цін на каву

Головна причина, через яку зростають ціни на каву, - це несприятливі погодні умови, викликані спекою та посухою в основних регіонах її вирощування: Бразилії та Колумбії, а зростання світових цін на добрива лише погіршило ситуацію. Справа в тому, що багато кавових плантацій у основних регіонах вирощування, які колись були уособленням зеленої пишноти, тепер балансують на межі висихання.

Експерти прогнозують, що ці фактори зумовлять збереження дефіциту кави у найближчі роки.

Свою роль у зростанні вартості цього напою відіграє також висока світова продовольча інфляція.

В Україні до цього переліку додаються свої проблеми.

"Серед основних зовнішніх факторів - складна логістика. В умовах війни значно дорожче стало завозити каву. Також вплинула девальвація гривні відносно іноземних валют, а також здорожчання енергетичних ресурсів", - розповів агенції УНІАН економічний експерт Сергій Костянтинов.

В цій складній ситуації вітчизняні власники кав'ярень, в першу чергу, намагаються не втратити клієнтів, тому шукають можливості стримати зростання цін.

"З початку року одна філіжанка еспресо та американо здорожчали, в середньому, на 5 гривень, а кава з додаванням молока - на 7 гривень. До кінця року ціни піднімуться ще вище. Звичайно, ми не можемо одразу підняти ціни, тому ми робитимемо це у кілька етапів, щоб пом'якшити удар по кишенях покупців", - розповіла УНІАН власниця однієї з київських кав’ярень Тетяна.

Закони кавової економіки

Водночас, тих, хто полюбляє додавати до кави ще й молоко, також чекають неприємності, адже його вартість теж помітно зросла. З початку року ціни на молоко в Україні виросли, в середньому, на 30 відсотків - до 45 гривень за літр.

Скільки ж тепер має коштувати чашка кави в кав’ярні? Давайте порахуємо собівартість найбільш популярних кавових напоїв: американо і лате.

Американо - класичний напій, який потребує близько 8 грамів кави на порцію. З урахуванням вартості кави на рівні близько 500 гривень за кілограм, ціна зерен для однієї порції складає 4 гривні. Одноразовий стаканчик із кришечкою коштує близько 2,5 гривень, а отже, отримуємо 6,5 гривень витрат на матеріали (якщо припустити, що ми вживаємо напій без цукру або цукрозамінника). Однак, не можна забувати й про такі статті витрат, як зарплата баристи, оренда приміщення закладу і комунальні послуги, які останнім часом також суттєво зросли в ціні. Таким чином, формується ціна в 20 гривень за чашку кави в форматі "з собою" і від 30 гривень - за філіжанку з посадкою у кав’ярні.

Тепер розглянемо лате. До складу цього напою додається молоко - близько 200 мілілітрів на порцію, що додає ще близько 9 гривень до вартості інгредієнтів. Таким чином, собівартість продуктів в цьому напої становить приблизно 15 гривень. Отже, оптимальна вартість чашки лате в форматі "кави з собою" стартуватиме від 45-50 гривень.

Попит на каву буде зростати

Експерти прогнозують, що попит на каву в Україні та світі протягом наступних років буде лише зростати.

"В умовах прогнозованої споживчої інфляції у 2023 році на рівні 20 відсотків, у 2024 році - близько 10 відсотків, а у 2025 році - на рівні 6 відсотків, ціна чашки кави пропорційно буде також зростати", - вважає економічний експерт Костянтинов.

Тому варто шукати можливості адаптації до нових умов і переглядати власні звички. Не секрет, що кава з кав'ярні завжди буде дорожчою за ту, що приготована вдома.

"Перше, що ви можете зробити, - це почати вивчати варіанти приготування кави вдома. Це не тільки дозволить зекономити гроші, але і розширити гастрономічні горизонти. В інтернеті можна знайти безліч рецептів та методів заварювання: від простого американо до більш складних і вишуканих кавових коктейлів", - розповів УНІАН професійний бариста Сергій.

Друга порада - використовувати якісні кавові зерна.

"Вища якість зерен означає, що вам потрібно менше кави на порцію. Тому це рішення може виявитися більш економним у довгостроковій перспективі", - додав бариста.

Третя порада - експериментувати і не забувати насолоджуватися кожним ковтком.

"Замість того, щоб швидко ковтати каву на ходу, відведіть час, щоб насолодитись цим процесом. Створіть затишний куток, виберіть улюблену чашку, поставте приємну музику - це може допомогти створити додаткову приємну атмосферу", - радить експерт.

І останнє, але не менш важливе - пам'ятайте про відчуття міри. У розумних межах кава - корисний напій, але, зловживання кофеїном може зашкодити здоров’ю. Особливо обережними варто бути із кавою, що має сумнівну якість та продається з підозріло великою знижкою.

Дотримання цих простих правил допоможе не лише зекономити, але і збільшити отриману насолоду від кожної випитої чашки улюбленого напою.

У майбутньому вартість кавових зерен залежатиме від кількох факторів. По-перше, від того, чи стабілізується ситуація в основних регіонах її вирощування. І по-друге, чи продовжиться вибухове зростання попиту на каву в світі. Якщо попит буде значно перевищувати пропозицію, є ризик, що кава остаточно перетвориться на делікатес, доступний лише для обраних.

Богдан Слуцький