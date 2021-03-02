Станом на 3:26 2 березня вартість одного біткоїна перевищувала $50 тисяч.

Вартість криптовалюти Bitcoin знову досягла позначки в 50 000 доларів.

Про це повідомляє криптовалютна біржа Coindesk.

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Станом на 3:26 2 березня вартість одного біткоїна становила $50 177.

Станом на 9:02 по Києву біткоїн торгувався вже по $48 609.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

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Автор: Олена Коваленко