За сім днів криптовалюта додала в ціні понад 18%.

Вперше в історії вартість біткоїна перевищила $58 тисяч.

Про це повідомляє CoinMarketCap.

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Курс виріс більше ніж на 2%. За сім днів криптовалюта додала в ціні понад 18%.

Курс біткоїна перевищував $58,3 тис. до 00:14 криптовалюта впала до $57,7 тис.

Станом на 8:50 за Києвом курс впав до $56,193.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

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Автор: Олена Коваленко