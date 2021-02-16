За добу криптовалюти подорожчала одразу на 5,91%.

Сьогодні, 16 лютого, вартість біткойна вперше в історії подолала позначку в 50 тисяч доларів, оновивши історичний максимум.

Читайте такожНовий максимум: улюблена криптовалюта Ілона Маска подорожчала на 250%

Про це свідчать дані порталу CoinDesk.

Найвідоміша криптовалюта світу продовжує бити рекорди протягом цього тижня на тлі повідомлень про те, що компанія Tesla вклала в неї 1,5 мільярда доларів.

Станом на 14:32 16 лютого за київським часом ціна біткойна становила 50 480, 77 долара.

Нагадаємо, що у неділю, 14 лютого, вартість біткойна вперше подолала позначку в 49 тисяч доларів. Стрімко зростати валюта почала від грудня 2020 року.

Як змінювався курс біткойну

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткойн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткойна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейну понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткойн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткойна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткойна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткойна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткойна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткойн встановив одразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткойна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткойна перевищила $40 тисяч.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН