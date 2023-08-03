Буря на заправках, пустеля в гаманцях. Чекаємо на бензин по 65 за літр вже восени

Нафтові ціни впевнено летять вверх. Як нитка за голкою, здіймаються і цифри на стелах АЗС. Готуйтесь, що повний банк спустошить ваші гаманці в останній місяць літа та ще більше - восени.

Перші два місяці літа неприємно вдарили по нашим бюджетам: спершу підняття тарифів на електрику, потім - здіймання цін на АЗС внаслідок повернення довоєнного оподаткування палива та росту світових цін на нафту.

Якщо весняний період запам’ятався поступовим зниженням цін на пальне для наших автівок, то липень - навпаки. Лише за минулий місяць середня ціна бензину марки А-95 зросла майже на 4 гривні. Аналогічна тенденція прослідковувалася й серед інших видів палива: преміального "плюс" та дизеля. Для людей, які користуються своїм авто щодня, це серйозний економічний удар.

Проте, українські чиновники хизуються, мовляв: "Всі готувалися до апокаліпсису на заправках через нове оподаткування, але ціни зросли не так сильно, як прогнозувалося". Та на справжній ціновий "армагеддон" треба ще трошки почекати, адже поточні ціни на паливо – це далеко не межа.

Серпень обіцяє бути ще цікавішим, а вересень - взагалі вб’є бюджети автомобілістів. Українські експерти прогнозують, що останній місяць літа покаже, як насправді радикально непопулярні рішення влади вплинуть на ціни на АЗС. Вже за перші два дні місяця пальне у великих мережах здорожчало на 2 гривні. Це, рахуйте, половина від того, що додалось до вартості бензину за увесь липень.

А отже, 65 гривень за літр вже не за горами. Щоправда, винні у цьому не лише українські податки, а й арабські політики, які контролюють ціни на сировину, з якої роблять бензин, - нафту.

Чорне золото

Через скорочення глобальної пропозиції, яка викликана обмеженням видобування нафти в Саудівській Аравії (королі нафтової галузі), й високий попит у США ціни на нафту продовжують бити цінові рекорди. На кінець липня чорне золото марки Brent пробило позначку у 85 доларів, і вже на початок серпня ціни наблизилися до тримісячного максимуму, що й віддзеркалюється на вартості усіх видів пального на українських заправках.

"Ціна на нафту зростала весь липень і вийшла на "плюс" понад 10 відсотків, що додало до цін на дизпальне та бензин у мережах АЗС додаткові 5 гривень на літрі", - прокоментував УНІАН стан справ на паливному ринку директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін розповів, що через наміри Саудівської Аравії збільшити ціни до 90 доларів за барель вже скоро на наших АЗС реальна ціна пального сягне 60 гривень. І навіть вище!

"Апокаліптичному" росту цін на пальне у липні завадило те, що великі продавці встигли накопичити ресурс до підняття податків в Україні та росту світових цін на чорне золото. Тобто, простіше кажучи, встигли дешево закупитися. І протягом липня - поступово - викачували зі своїх резервуарів дешевий товар на продаж, одночасно закачуючи дорожчий, за більшою собівартістю. Тому ціни росли відносно помірно.

Проте, серпень та вересень відзначаться характерним зростанням попиту на пальне в Україні – через сезон жнив, адже важка техніка аграріїв (а також фури далекобійників зі збіжжям, що прямують до кордонів) потребуватимуть значних обсягів палива. Через це резервуари мереж заправних станцій спустошуватимуться значно швидше. А отже, "ціновий бум" не відмінився, а лише відтермінувався.

Невтішні прогнози

Через те, що запас пального на АЗС формується на 2-4 тижні наперед, з’являється затримка ціноутворення: хоч зараз нафта і торгується по 85 доларів, традиційний 95-ий тримається на позначці нижче 55 гривень за літр. Втім, не вводьте себе в оману: поступово ціни наздоганятимуть нафтовий тренд, і вже зараз цей процес прискорюється через збільшений попит.

"Закачування дорожчого ресурсу відбувається у період, коли зростає споживання. У липні воно було меншим, ніж прогнозується зараз - у серпні. Того обсягу, якого раніше вистачало на півтора місяці, зараз буде - на два тижні", - розповів кореспонденту УНІАН Дмитро Льоушкін.

За оптимістичним сценарієм, до кінця літа ціни на пальне зростатимуть приблизно на 1-2 гривні на тиждень. Але якщо зняти рожеві окуляри й оцінити ситуацію більш тверезо, то, ймовірніше, це відбуватиметься навіть швидше. На думку засновника мережі "Прайм", реальна ціна (звичайного, не преміального) пального на наших заправках може сягнути 60 гривень за літр вже в середині місяця.

Проте цінники деяких великих мереж заправних станцій не будуть поспішати хизуватися новою круглою цифрою. Навпаки, заправники намагатимуться відтермінувати цей момент. Так, нову ціну, скоріш за все, зрізатимуть за рахунок скорочення маркетингових знижок за програмами "лояльності". Через це, навіть якщо реальна ціна вже за кілька тижнів сягне 60 гривень, ми побачимо на стелах менше.

"Бензин буде в районі 55-58 гривень, дизпальне - 52-56 гривень за літр. Це за серпень. Якщо ціна на нафту продовжить зростати, то ціна буде рости й у нас. Незрозуміло, де вона зупиниться. Ці два місяці будуть напруженими в цьому плані", - прокоментував ситуацію на серпень Сергій Куюн.

Якщо чорне золото проб’є позначку у 90 доларів за барель, то вже у вересні вартість палива на АЗС може сягнути 63-64 гривень за літр.

Як стримати ціни

Щоб краще зрозуміти, як можна стримати стрімке зростання вартості бензину та дизпального, треба розібратися, як формуються ціни на них. Експерти кажуть, що, зазвичай, на це впливають три складові: десь 60 відсотків вартості - це закупівельні ціни нафтопродуктів, 30% - складають податки й акцизи, та близько 10 відсотків – це комерційна націнка, яка покриває витрати на утримання заправок та формує прибуток.

Україна, на жаль, не може похизуватися значними запасами чорного золота, та й найбільші наші нафтопереробні заводи за останні півтора року росіяни розстріляли ракетами. Тому і повпливати на загальносвітовий тренд росту цін на нафту ніяк не зможе. Світові ціни - царина найбільших видобувачів та експортерів: членів організації ОПЕК, яка контролює 2/3 світових запасів нафти і встановлює квоти на видобуток. Україна до їх переліку, звісно, не входить.

Але можливо вплинути на нашу податкову політику всередині країни. Як успішно і швидко можна це зробити, чиновники продемонстрували нам на початку липня. Податок на додану вартість для пального підняли з 7 до 20 відсотків без зайвих вагань. Проте, навряд чи урядовці і головний ідеолог підвищення оподаткування – голова податкового комітету Верховної Ради Гетманцев - підуть на зворотній крок. Хоча скасування непопулярного рішення, від якого зараз страждає кожен українець, було б доцільним.

Тож, із трьох ймовірних категорій ціноутворення, на які можна вплинути, залишається одна - комерційна націнка ресурсу. Але в "мінус" собі жодний бізнес не працюватиме, та й невелике зменшення прибутку заправних станцій хіба що на кілька днів зможе стримати ціни, а далі вони знову поповзуть уверх.

Настрої у суспільстві

Українцям варто готуватися до чергових бюджетних потрясінь. Якщо ви активно користуєтесь автомобілем, то до ваших витрат на пальне наприкінці літа можуть додатися "добрі" 15-17 відсотків. Чи багато це?

Якщо зараз заправити повний бак автівки 50 літрами бензину марки А-95 з будь-якої великої мережі, чек складе близько 2500 гривень. А вже наприкінці серпня він зросте до 3000 гривень.

Мешканка Кривого Рогу Світлана, яка вже зараз користується автомобілем лише за крайньої потреби через високі ціни на пальне, обурена поточною ситуацією. Вона каже, що якщо ціни зростуть ще більше, їй "доведеться частіше ходити пішки улюбленим містом".

А мешканка Києва Оксана, яка через щоденне стояння у заторах столиці витрачає на місяць близько 200 літрів бензину (а це 10 тисяч гривень за поточними цінами), придивляється до придбання електрокара. Каже: "Додаткові 2000 гривень до витрат через зростання цін на бензин - це вже занадто".

Інша категорія громадян, по гаманцям яких болюче вдарить зростання цін на пальне, - це аграрії, яким доведеться витрачати більше грошей на жнива. А відтак, зросте й вартість усіх продуктів харчування. Тобто, зрештою, нам доведеться платити більше не лише за паливо, а й за їжу. Те ж саме стосується і сфери логістичних перевезень та громадського транспорту - все здорожчає.

Схоже, Верховна Рада та уряд активно стимулюють українців більше ходити пішки або пересідати на велосипеди.

Артур Крижний