Починаючи з липня, держава доплачуватиме по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років.

В Україні з 1 січня 2021 року пенсії зростуть на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосуватиметься тих, кому понад 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків.

Про це йдеться в статті ЕП.

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Підвищення пенсій обумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати з 5 тис грн до 6 тис грн.

Індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з липня, держава доплачуватиме по 400 грн пенсіонерам у віці від 75 до 80 років. Крім цього, такі громадяни отримуватимуть не менше 2500 грн, навіть якщо стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Громадяни старше 80 років отримуватимуть додатково до 500 грн. А мінімальна пенсія для них складе 2600 грн.

При цьому, мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці, з грудня 2021 року зросте на 80 грн і складе 1934 грн.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Того ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

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Автор: УНІАН