Зведений бюджет України за вказаний період виконано з дефіцитом 89 мільярдів гривень.

Державний бюджет України за січень-жовтень 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 112,2 мільярда гривень, що майже в 4 рази перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляє на сайті Державної казначейської служби України.

Минулого року, до початку коронакризи, дефіцит держбюджету в січні-жовтні, за даними Держказначейства, становив 30,3 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, зведений бюджет України в січні-жовтні цього року виконаний з дефіцитом 89,4 мільярда гривень проти дефіциту в 643,1 мільйона гривень за аналогічний період 2019 року.

Що цьому передувало

У квітні Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, необхідні для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, і передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі – до 298 мільярдів гривень.

Після внесення змін доходи держбюджету складуть 975,8 мільярда гривень, витрати - 1,266 трильйона гривень, граничний обсяг дефіциту - 298,4 мільярда гривень, обсяг державного боргу - 2,387 трильйона гривень.

Обсяг фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою-19 становить 64,7 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій