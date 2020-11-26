Державний бюджет України за січень-жовтень 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 112,2 мільярда гривень, що майже в 4 рази перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року.
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Про це повідомляє на сайті Державної казначейської служби України.
Минулого року, до початку коронакризи, дефіцит держбюджету в січні-жовтні, за даними Держказначейства, становив 30,3 мільярда гривень.
Згідно з повідомленням, зведений бюджет України в січні-жовтні цього року виконаний з дефіцитом 89,4 мільярда гривень проти дефіциту в 643,1 мільйона гривень за аналогічний період 2019 року.
Що цьому передувало
- У квітні Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, необхідні для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, і передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі – до 298 мільярдів гривень.
- Після внесення змін доходи держбюджету складуть 975,8 мільярда гривень, витрати - 1,266 трильйона гривень, граничний обсяг дефіциту - 298,4 мільярда гривень, обсяг державного боргу - 2,387 трильйона гривень.
- Обсяг фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою-19 становить 64,7 мільярда гривень.
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