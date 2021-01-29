За словами Марченка, дата отримання чергового траншу від МВФ є технічним питанням.

Місія Міжнародного валютного фонду продовжить свою роботу в Україні протягом ще 7-10 днів.

Читайте такожУкраїна може отримати транш МВФ не раніше квітня-JP MorganПро це повідомив під час інтерв'ю одному з телеканалів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зараз в активній стадії переговорів. Місію продовжено на 7-10 днів. За цей час ми фіналізуємо меморандум й чітко зрозуміємо, які зобов'язання зможемо на себе взяти",- сказав Марченко.

Він додав, що дата отримання чергового траншу від МВФ є технічним питанням.

"Звичайно, гроші хотілося отримати ще минулого року. Але головне, що ми поступово виконуємо взяті на себе зобов'язання", – сказав міністр.

Марченко також зазначив, що введення державного регулювання цін на газ - це одна з тем, яка обговорюється з представниками МВФ.

"Через зміни граничної ціни, звичайно, виникають питання у наших партнерів. Це в процесі обговорення, йдуть активні консультації. Запуск ринку газу було одним з наших зобов'язань", - сказав Марченко.

За його словами, партнери очікують побачити чітку модель, яка не дозволить повторитися ситуації з поверненням регулювання цін на газ в майбутньому.

"У МВФ розуміють, що прийняте урядом України рішення є необхідним з точки зору захисту громадян", - додав міністр.

Що цьому передувало

11 січня в Україні відновила роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо перегляду програми stand-by.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Богдан Слуцький