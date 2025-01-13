Євро наближається до паритету з американською валютою.

Долар досяг дворічного максимуму щодо основних валют. У понеділок, 13 січня, євро знизився на 0,6% до 1,0187 долара.

Видання Financial Times пише, що індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо кошика основних валют, досяг найвищого рівня з листопада 2022 року.

Звіт по зайнятості в США 10 січня показав, що в грудні було створено 256 000 робочих місць, що перевищило консенсус-оцінку і "поставило під сумнів необхідність подальшого зниження ставок ФРС цього року", сказав старший валютний стратег MUFG Лі Хардман.

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Ринки свопів тепер очікують зниження ставок на чверть пункту цього року, а деякі аналітики навіть пророкують, що цикл пом'якшення закінчився.

Фунт досяг 14-місячного мінімуму, впавши ще на 0,7% до 1,213 долара і опинившись у найгіршому становищі серед валют "Великої десятки". При цьому на ранкових торгах євро знизився на 0,6% щодо долара до 1,0187 долара.

Філіп Лейн, головний економіст Європейського центрального банку, попередив, що інфляція в єврозоні може не досягти цільового рівня у 2%, якщо регіон не продовжить знижувати процентні ставки. За його словами, вартість запозичень не повинна "залишатися занадто високою занадто довго", оскільки зростання може бути настільки слабким, що "інфляція може істотно впасти нижче цільового рівня".

Курс долара - прогноз аналітиків Goldman

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. змінили свої прогнози щодо курсу долара. Сильна економіка США та ймовірне підвищення мит може уповільнити пом'якшення грошово-кредитної політики.

На їхню думку, долар зросте приблизно на 5% у найближчий рік, але ризики схиляються в бік зміцнення долара.

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