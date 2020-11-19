Також у п'ятірці популярних валют опинилися британський фунт, японська ієна і канадський долар.

Євро в жовтні 2020 року стало найпопулярнішою валютою для міжнародних платежів, вперше випередивши долар з лютого 2013 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані системи SWIFT, яка обробляє транскордонні платежі понад 11 тисяч фінансових установ у 200 країнах світу.

Так, близько 37,82% грошових переказів SWIFT у жовтні були зроблені в євро, що на 6 процентних пунктів (п.п.) вище, ніж в кінці минулого року. Перекази в доларах склали 37,64% від транзакцій, що на 4,6 п.п. нижче грудня 2019 року.

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На третьому й четвертому місцях опинилися Британський фунт і японська єна відповідно. А п'яте місце зайняв канадський долар, обігнавши минулого місяця китайський юань.

Цими трьома валютами сумарно було зроблено 12,25% переказів у жовтні.

Частка юаня впала до 1,66% грошових переказів, що стало найгіршим показником з квітня.

Як пише Bloomberg, на скорочення частки міжнародних платежів у доларах вплинули торговельні конфлікти, економічний спад через пандемію, а також "політична дисгармонія". Американська валюта, за даними індексу Bloomberg, подешевшала більш ніж на 11% з пікового рівня в березні, і багато експертів прогнозують її подальше зниження.

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Переклад: Олександр Топчій