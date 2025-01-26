Серед головних цілей американського регулятора - посилення безпеки валюти.

Долар - одна з найпопулярніших валют у світі. Центральний банк США час від часу змінює дизайн банкнот.

У Бюро гравіювання та друку США зазначили, що американський регулятор іде на такий крок, щоб посилити безпеку валюти та захистити її від підробок, адже в сучасному світі фальшивомонетники стають дедалі винахідливішими.

Федеральний резерв оприлюднив графік оновлення дизайну банкнот долара:

Відео дня

10 доларів - 2026 рік;

50 доларів - 2028 рік;

20 доларів - 2030 рік;

5 доларів - 2032 рік;

100 доларів - 2034 рік.

Варто зазначити, що наразі дійсні всі долари, випущені з 1914 року. Банки в Україні повинні приймати всі банкноти, якщо вони в належному стані і пройшли перевірку на справжність.

Центробанк США час від часу змінює дизайн доларових банкнот. Такий крок дає змогу краще захистити валюту від підробок і зберегти довіру до неї. Так, у 2013 році з'явилися нові 100 доларів - так звані "сині" долари, які мають деякі відмінності.

Так, портрет і віньєтка Бенджаміна Франкліна на нових купюрах трохи більші і відсутня овальна рамка. Крім цього, для виготовлення паперу для банкнот використовують бавовну і льон, що надає їм бархатистості і легкої шорсткості.

Вас також можуть зацікавити новини: